به گزارش خبرگزاری مهر، «حمزه رضایی»، بازرس کل لرستان، باهدف نظارت بر عملکرد و بررسی وضعیت خدماترسانی، از بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد بازدید کرد.
در این بازدید بازرس کل لرستان از بخشهای مختلف بیمارستان از جمله اورژانس، بستری و درمانگاهها بازدید کرد و ضمن گفتوگو با پرسنل و بیماران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.
بازرس کل استان در این بازدید، به ارزیابی کیفیت خدمات درمانی، وضعیت تجهیزات و امکانات بیمارستان، و همچنین میزان رضایتمندی بیماران و مراجعین پرداخت.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان این بیمارستان در ارائه خدمات به مردم شریف شهرستان خرمآباد، بر ضرورت رفع مشکلات موجود و ارتقای هرچه بیشتر سطح خدمات درمانی تأکید کرد.
بازرس کل لرستان، گفت: بر اساس وظیفه ذاتی خود بهصورت برنامهای، موردی و فوقالعاده از همه دستگاههای اجرایی استان بازرسی انجام خواهد شد و با هر گونه تخلف و ترک فعل برخورد خواهد شد.
در این بازدید بازرس کل لرستان برای جذب پزشک متخصص، حضور به موقع پزشکان آنکال در بیمارستان و همچنین رفع مشکلات و دغدغه کارکنان و بیماران این بیمارستان قول مساعد داد.
رضایی، تأکید کرد: در برخورد با فساد و مفسد بدون اغماض و به طور قاطع برخورد کرده و در این راستا با کسی تعارف ندارد.
وی ضمن اعلام آدرس اینترنتی سامانه شکایات http://۱۳۶.ir بیان کرد: همه همشهریان بهمنظور ثبت شکایات یا گزارش فساد میتوانند در تمامی ساعات شبانهروز به این سامانه مراجعه و با تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند.
