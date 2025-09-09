به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی به عنوان عضو جدید این شورا معرفی شد و مراسم معارفه و تحلیف وی با حضور اعضای شورا و مسئولین شهرستان در ساختمان شورای شهر برگزار شد.

در مراسمی که پیش از ظهر سه شنبه در ساختمان شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد، فرهاد اسماعیلی به‌عنوان عضو جدید شورای شهر سنندج معرفی و از اسعد فریدی، عضو پیشین شورا تقدیر شد.

اسماعیلی که یکی از اعضای علی‌البدل دوره ششم شورای اسلامی شهر سنندج است، جایگزین اسعد فریدی می‌شود که پیش از این استعفای خود را به شورا ارائه داده بود.

وی ۵۴ ساله و اهل سنندج است و دارای مدرک فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی بوده و در حال حاضر به عنوان کارمند بانک در این شهر فعالیت می‌کند.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای شهر سنندج و یوسف باشی، معاون سیاسی و امنیتی فرماندار سنندج برگزار شد، فرزاد زارعی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله اسعد فریدی، برای فرهاد اسماعیلی آرزوی موفقیت کرد.

زارعی در سخنانی گفت: با توجه به استعفای اسعد فریدی و نامه فرمانداری سنندج، طبق دستورالعمل، امروز مراسم معارفه عضو جدید شورای شهر برگزار شد و فرهاد اسماعیلی به‌عنوان عضو جدید شورای شهر سنندج معرفی شد.