به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیتهای بالقوه و گستردهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی است، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و تابش بالای خورشید در استان، توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایههای داخلی و خارجی کمک شایانی کند.
وی افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با همکاری دستگاههای ذیربط، تلاش کرده است تا بسترهای لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای پاک فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: این سرمایهگذاری خارجی گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر در استان محسوب میشود و نویدبخش افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه است.
ذاکریان، اعلام کرد: با توجه به ظرفیت های استان سرمایه گذاران خارجی مشتاق سرمایه گذاری در استان و به خصوص در حوزه انرژی خورشیدی هستند.
به گفته وی هم اکنون شهرستان سربیشه به عنوان شهر سبز در تولید برق معرفی شده است.
وی بیان کرد: یکی از سرمایه گذاران خارجی فعال در استان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو دیگر را برای توسعه پروژه های خورشیدی خود به استان وارد کرده است.
