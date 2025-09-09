به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد که تنها طی ۷۲ ساعت گذشته ۵ ساختمان بلندمرتبه با بیش از ۷ طبقه شامل ۲۰۹ واحد آپارتمان بمباران شد، هر آپارتمان حداقل ۲۰ نفر را در شرایط اضطراری فعلی در خود جای داده بود، که این بدان معناست که بیش از ۴۱۰۰ کودک، زن و سالمند بی‌خانمان شدند!

بر اساس این گزارش بیش از ۳۵۰ چادر در این حملات تخریب شد که هر کدام ۱۰ نفر را در خود جای داده بود، یعنی حدود ۳۵۰۰ نفر آخرین پناهگاه خود را از دست دادند.

این گزارش می‌افزاید که حدود ۵۵۰ خانواده، یعنی حدود ۷۶۰۰ انسان اکنون در فضای باز زندگی می‌کنند، از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم هستند و در صحنه‌ای فاجعه‌بار و غیرقابل تحمل با مرگ، گرسنگی و گرما دست و پنجه نرم می‌کنند.

دفاع مدنی غزه می‌افزاید که در حالی که شهر غزه برای نجات در واپسین لحظات فریاد می‌زند، جهان در سکوت این اتفاقات را تماشا می‌کند.

این سازمان از همه سازمان‌های بشردوستانه و کشورهای جهان خواسته است فوراً برای نجات جان هزاران بی‌گناه مداخله کنند!

از سوی دیگر «ولید الهدولی» پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی با تأکید بر شدت جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه گفت حملات نتانیاهو و کابینه راست‌گرای او به غزه فراتر از هر محاسبه سیاسی برای پایان جنگ است.

الهدولی در گفتگو با خبرگزاری شهاب تصریح کرد که طرح کوچاندن اجباری که آمریکا به رهبری ترامپ از آن حمایت می‌کند، رژیم صهیونیستی را به ادامه نسل‌کشی در غزه تشویق می‌کند. او همچنین عوامل داخلی، از جمله کنترل ائتلاف دولت و احزاب افراطی را در استمرار تجاوز نقش‌آفرین دانست.

این تحلیلگر افزود که تخریب برج‌ها و زیرساخت‌ها بخشی از فشار نظامی بر حامیان مقاومت در غزه است و تداوم قتل و ویرانی زندگی روزمره، جلوه‌ای از فشار نظامی اشغالگران محسوب می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد که پایداری مردم غزه در مقاومت علیه طرح کوچاندن و حملات مقاومت که خسارت‌های انسانی و مادی به اشغالگران وارد می‌کند، هزینه اجرای این طرح را بالا می‌برد.

الهدولی همچنین به فشار جهانی بر رژیم صهیونیستی و افشاگری‌های بین‌المللی درباره جنایات این رژیم اشاره کرد و گفت که تحرکات جهانی، از جمله ناوگان صمود، می‌تواند مانع اجرای طرح نتانیاهو و جنایتکاران اطرافش شود.