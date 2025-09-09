شهادت ۳۵ فلسطینی طی ساعات گذشته در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پزشکی اعلام کردند در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه ۳۵ فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین طی ساعات گذشته، ۲۰ نفر نیز بر اثر این حملات مفقود شدند.

از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که بیش از ۱.۲ میلیون نفر همچنان در شهر غزه و مناطق شمالی آن باقی مانده‌اند و با وجود شدت حملات و جنایات ارتش صهیونیستی، از جابه‌جایی به جنوب امتناع می‌کنند.

در بیانیه این دفتر آمده است: تلاش اسرائیل برای اجرای طرح «تخلیه اجباری» شهروندان فلسطینی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. جمعیت غزه و شمال آن بیش از ۱.۳ میلیون نفر برآورد می‌شود که شامل حدود ۳۹۸ هزار نفر از ساکنان شمال غزه است که به شکل عمده به غرب غزه منتقل شده‌اند و بیش از ۹۱۴ هزار نفر از ساکنان شهر غزه هستند که حدود ۳۰۰ هزار نفر از محله‌های شرقی به وسط و غرب شهر کوچ کرده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه بیان کرد: در روزهای اخیر، پدیده‌ای به نام «بازگشت به مناطق اصلی» نیز مشاهده شده است؛ در حالی که نزدیک به ۳۵ هزار نفر به دلیل حملات به جنوب منتقل شده بودند، بیش از ۱۲ هزار نفر تا عصر یکشنبه گذشته به مناطق اولیه خود بازگشتند، چرا که شرایط زندگی در جنوب تقریباً غیرممکن است.

در این بیانیه آمده است: منطقه المواصی در خان‌یونس و رفح، با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، که از سوی اشغالگران به‌صورت دروغین به عنوان «مناطق انسانی و امن» تبلیغ می‌شود، هدف ۱۰۹ حمله هوایی و بمباران قرار گرفته و بیش از ۲۰۰۰ شهید بر جای گذاشته است. این مناطق فاقد امکانات ضروری زندگی از جمله بیمارستان، زیرساخت، آب، غذا، سرپناه، برق و آموزش هستند و زندگی در آنجا تقریباً غیرممکن است.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه بیان کرد: مساحت مناطق تعیین‌شده از سوی رژیم صهیونیستی برای اسکان تنها ۱۲ درصد از کل غزه را شامل می‌شود و اشغالگران تلاش دارند بیش از ۱.۷ میلیون نفر را در این محدوده فشرده جای دهند. این سیاست تخلیه اجباری سازمان‌یافته، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه ضمن محکوم کردن جنایات جمعی و تخلیه اجباری، سکوت و کوتاهی جامعه بین‌المللی را به شدت محکوم کرده و مسئولیت کامل این جنایات را متوجه رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهایی می‌داند که در این روند شریک هستند.

این دفتر از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای قضائی بین‌المللی خواست که اقدام فوری برای توقف این جنایات و تضمین حق فلسطینیان در ماندن امن و با کرامت در سرزمین خود به عمل آورند.