بدنه کارشناسی آذربایجان شرقی نیاز به جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز پنجشنبه در نشست مشترک کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری استان و خانه توسعه آذربایجان، اظهار کرد: چند طرح بزرگ و زیربنایی در حوزههای مختلف برای توسعه زیرساختهای استان را طراحی و دنبال میکنیم و برای تحقق این برنامهها از بدنه کارشناسی همه دستگاههای اجرایی و علمی و همچنین خانه توسعه آذربایجان کمک گرفتهایم.
وی افزود: بدنه کارشناسی استان نیاز به تقویت و جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد و اکنون ۱۰۴ هزار نفر نیروی شاغل در استان مشغول خدمت هستند البته باید به فکر جایگزینی نیروی انسانی متخصص و آماده بکار به جای نیروهای بازنشسته در دستگاههای دولتی در آینده باشیم.
