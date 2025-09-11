  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

بدنه کارشناسی آذربایجان شرقی نیاز به جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد

بدنه کارشناسی آذربایجان شرقی نیاز به جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: بدنه کارشناسی استان نیاز به تقویت و جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد و اکنون ۱۰۴ هزار نفر نیروی شاغل در استان مشغول خدمت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز پنجشنبه در نشست مشترک کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری استان و خانه توسعه آذربایجان، اظهار کرد: چند طرح بزرگ و زیربنایی در حوزه‌های مختلف برای توسعه زیرساخت‌های استان را طراحی و دنبال می‌کنیم و برای تحقق این برنامه‌ها از بدنه کارشناسی همه دستگاه‌های اجرایی و علمی و همچنین خانه توسعه آذربایجان کمک گرفته‌ایم.

وی افزود: بدنه کارشناسی استان نیاز به تقویت و جذب نیروهای نخبه و کاربلد دارد و اکنون ۱۰۴ هزار نفر نیروی شاغل در استان مشغول خدمت هستند البته باید به فکر جایگزینی نیروی انسانی متخصص و آماده بکار به جای نیروهای بازنشسته در دستگاه‌های دولتی در آینده باشیم.

کد خبر 6586448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها