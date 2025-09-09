به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات مجتمعهای اداری روز سهشنبه با حضور مشاور معاون رئیسجمهور و نماینده تامالاختیار سازمان اداری و استخدامی کشور در ایجاد مجتمعهای اداری تشکیل شد.
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به هزینهبر بودن فرآیند ساخت مجتمعهای اداری، پیشنهاد داد: مراحل ساخت مجتمعهای اداری به استانداران واگذار شود تا ضمن صرفهجویی در هزینهها، کیفیت ساختوساز نیز رعایت شود.
تقی کرمی همچنین خواستار تفویض اختیار به استانداریها در امر جابجایی نیروها شد و بر «الزام قانونی سازمان برنامه و بودجه استان به تأمین منابع مالی واحدهای مجتمع اداری» تاکید کرد.
ناصر فخاری، نماینده تامالاختیار سازمان اداری و استخدامی کشور نیز فلسفه ایجاد مجتمعهای اداری را کاهش هزینههای اضافی دولت، افزایش رضایت مردمی و افزایش نظارت و حاکمیت فرمانداریها عنوان کرد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از منابع داخلی موجود، افزود: باید از منابع داخلی موجود نهایت استفاده را کرده و از به بار آوردن هزینههای اضافی اجتناب کرد.
