تل آویو: هراسی از درگیری نظامی با ترکیه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حملات شبانه رژیم صهیونیستی به حمص سوریه، یک منبع امنیتی اسرائیلی به العربیه اعلام کرد: در این حمله، انبارهای موشک و تجهیزات پدافند هوایی ساخت ترکیه هدف قرار گرفت. این تجهیزات اخیراً به این شهر منتقل شده بود.

منبع صهیونیستی گفت: ترکیه در تلاش است ما را تحریک کند و به سمت رویارویی نظامی بکشاند. ما از آن نمی‌ترسیم اما آن را نمی‌خواهیم. ما با مقامات سوری درباره ترتیبات امنیتی گفتگو می‌کنیم اما در استفاده از زور هنگام ضرورت درنگ نمی‌کنیم. اوضاع داخلی سوریه شکننده و ناپایدار است

این منبع صهیونیستی ادعا کرد: تل آویو هر تهدیدی علیه امنیت خود را فارغ از منبع یا مکان آن، هدف قرار می‌دهد.

گفتنی است شب گذشته رژیم صهیونیستی اطراف لاذقیه و حمص از جمله انبارهای مهمات متعلق به نیروهای مسلح سوریه و دانشکده پدافند هوایی در اطراف حمص را هدف قرار داد.

از طرفی دیگر وزارت خارجه الجولانی حملات رژیم صهیونیستی به اهدافی در استان‌های حمص و لاذقیه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل به شمار آورد.