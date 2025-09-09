سرنوشت غم انگیز «لئو»؛ توله شیر امیر علی اکبری چگونه تلف شد؟

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: مدتی قبل، موضوع نگهداری یک توله شیر آفریقایی توسط امیر علی اکبری قهرمان سابق کشتی ملی ایران، توجه رسانهها و مردم را به خود جلب کرد.
این توله شیر به عنوان هدیهای به امیر علی اکبری رسیده بود و مدت کوتاهی در کنار خانواده این ورزشکار زندگی میکرد. اما پس از واکنشها و حساسیتهای موجود درباره نگهداری حیوانات وحشی در منازل، اکبری این توله شیر را به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داد تا در محیطی مناسبتر نگهداری شود.
علی اکبری، قهرمان سابق کشتی ملی ایران پیش از این در خصوص نگهداری از این توله شیر گفته بود: مدتها پیش یکی از دوستانم یک توله شیر به عنوان هدیه به من داده بود. تقریباً کمتر از یک سال من این شیر را نگه داشتم و در نهایت توله شیر را تحویل سازمان محیط زیست دادم. این توله شیر آفریقایی بود. از کشور پاکستان به بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان منتقل شده بود و پس از آن به تهران انتقال داده شده بود که در نهایت به دست من رسید.
وی ادامه داد: با شرایطی که در فضای مجازی رخ داد، مسئولان محیط زیست از من درخواست کردند که توله شیر را به آنها تحویل دهم. من هم با توجه به علاقهای که به لئو (اسم توله شیر) داشتم در نهایت ناچار شدم شیر را به مسئولان محیط زیست تحویل دهم.
قهرمان سابق کشتی ایران اظهار کرد: پس از آنکه شیر را تحویل محیط زیست دادم، آنها در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ لئو را به باغ وحش پارک ارم تحویل دادند.
علی اکبری گفت: لئو خطرناک نبود و اهلی شده بود. مثل یک بچه کنار خانواده ما زندگی میکرد. حتی وقتی صدا و سیما حیات وحش را پخش میکرد، او با علاقه تلویزیون را نگاه میکرد.در دوران کودکی صدا وسیما کارتونی نشان میداد که اسم یک شیر در آن کارتون «لئو» بود، برای همین اسم این توله شیر را «لئو» گذاشتم.
اکنون خبری منتشر شده مبنی بر اینکه این توله شیر در باغوحش پارک ارم از سوی ۲ شیر دیگر این باغوحش کشته شده است.
امیر علیاکبری با تأیید این خبر گفت: بله، خبر کاملاً درست است اما فعلاً در رابطه با این موضوع صحبتی نمیکنم چون برایم حاشیهسازی میشود.
همچنین مجید نواییان، مدیر باغ وحش ارم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اورژانسی درمانی صورت گرفته بر روی «لئو» خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از آنکه این اتفاق افتاد، توله شیر به مرکز دامپزشکی باغ وحش ارم منتقل شد و اقدامات اولیه پزشکی، توسط دامپزشکان بر روی وی صورت گرفت.
نوائیان با بیان اینکه متاسفانه اقدامات پزشکی به دلیل جراحات وارده تاثیر نداشت، در خصوص علت وقوع این درگیری گفت: شیرهای نر معمولاً برسر حقوق حفظ قلمرو و تولیدمثل با یکدیگر میجنگند که برخی اوقات شدت این درگیری به حدی است که حیوان تلف میشود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که محل نگهداری «لئو» از دوشیر نر دیگر همواره جدا بوده است، افزود: این توله شیر که تنها اسال و نیم از سنش گذشته بود، بسیار بازیگوش بود و روز حادثه به دلیل اینکه بخشی از دمش از دریچه جداکننده بین دوشیر نر دیگر بیرون مانده بود، توسط یکی از شیرهای نر بزرگسال به بیرون کشیده شد و مورد حمله همنوع خود قرار گرفت.
نواییان خاطرنشان کرد: «لئو» از تاریخ ۲۸ فروردین ماه امسال که از طرف سازمان محیط زیست به باغ وحش ارم سپرده شد، همواره در مطلوبترین شرایط و با بهترین امکانات نگهداری شده است. و این اتفاق یک اتفاق طبیعی است که در بین شیرهای نر میافتد.
گفتنی است؛ مرگ «لئو» نهتنها پایانی تلخ برای قصه یک توله شیر است، بلکه بار دیگر سوالاتی جدی درباره نحوه نگهداری حیوانات در باغوحشها و مسئولیتپذیری در قبال جان موجودات زنده را به میان میکشد.
