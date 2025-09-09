شکایت محیط زیست تهران از باغ‌ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با اشاره به گزارش دریافتی از مجموعه ارم سبز مبنی بر مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش، اظهار داشت: در پی این گزارش، تیم کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بلافاصله به بررسی موضوع پرداخت و مشخص شد که علت مرگ، درگیری و نزاع حیوان با دو قلاده شیر نر دیگر در محل نگهداری بوده است.

وی ادامه داد: نتایج بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از سهل انگاری و قصور در مدیریت و نگهداری گونه‌های حیات وحش در باغ وحش بوده است و شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثه‌ای شده است.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونه‌های جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضائی ذیصلاح مطرح کرده و پیگیری‌های قضائی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استانداردهای زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.