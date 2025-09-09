به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر سهشنبه در آئین برگزاری بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان مرکزی بر اهمیت توسعه و تقویت بخش تعاون بهعنوان موتور رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از ارزش افزوده ایجاد شده از طریق تعاونیها تأمین میشود و سهم این بخش از میانگین کشوری نیز بالاتر است.
وی افزود: تعامل و همکاری نهادهای دولتی با بخش خصوصی میتواند زمینه بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها و تحقق توسعه پایدار را فراهم کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در استان مرکزی تعاونیهای مختلفی در حوزههای کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن، مصرف و اعتبار فعالیت دارند و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به ثبت رساندهاند.
استاندار مرکزی ادامه داد: با وجود آنکه قانون اساسی اقتصاد کشور را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده و در برنامههای توسعه نیز سهم مشخصی برای بخش تعاون پیشبینی شده است، این ظرفیت هنوز بهطور کامل تحقق نیافته و نیازمند اهتمام و حمایت بیشتر است.
وی افزود: افزایش تولیدات داخلی از طریق تعاونیها میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، سهم استان مرکزی در اقتصاد ملی را نیز ارتقا دهد و زمینه رشد و توسعه متوازن منطقه را فراهم کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بخش تعاون با گسترش فعالیتهای تولیدی و صادراتی نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا میکند، بهگونهای که صادرات غیرنفتی استان با رکورد بیسابقهای به یک و ۶ دهم میلیارد دلار رسید.
نظر شما