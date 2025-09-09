  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

صادرات غیرنفتی مرکزی با رکورد بی‌سابقه به بیش از یک میلیارد دلار رسید

اراک- استاندار مرکزی گفت: میزان صادرات غیرنفتی به یک و ۶ دهم میلیارد دلار رسید که تنها شامل کالاهای صادرشده از گمرکات این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین برگزاری بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان مرکزی بر اهمیت توسعه و تقویت بخش تعاون به‌عنوان موتور رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از ارزش افزوده ایجاد شده از طریق تعاونی‌ها تأمین می‌شود و سهم این بخش از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

وی افزود: تعامل و همکاری نهادهای دولتی با بخش خصوصی می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها و تحقق توسعه پایدار را فراهم کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در استان مرکزی تعاونی‌های مختلفی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن، مصرف و اعتبار فعالیت دارند و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به ثبت رسانده‌اند.

استاندار مرکزی ادامه داد: با وجود آنکه قانون اساسی اقتصاد کشور را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده و در برنامه‌های توسعه نیز سهم مشخصی برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است، این ظرفیت هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته و نیازمند اهتمام و حمایت بیشتر است.

وی افزود: افزایش تولیدات داخلی از طریق تعاونی‌ها می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، سهم استان مرکزی در اقتصاد ملی را نیز ارتقا دهد و زمینه رشد و توسعه متوازن منطقه را فراهم کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بخش تعاون با گسترش فعالیت‌های تولیدی و صادراتی نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که صادرات غیرنفتی استان با رکورد بی‌سابقه‌ای به یک و ۶ دهم میلیارد دلار رسید.

