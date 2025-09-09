همکاری برای هوشمندسازی «ترانزیت»؛ افزایش سهم ایران در معادلات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ۱۴۰۴، با حضور حسین شکری، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان حوزه هوافضا، حملونقل و شهرسازی، تفاهمنامه همکاری مشترکی با رویکرد ترانزیت دیجیتال میان مسئولان منطقه آزاد ماکو و شرکت دانشبنیان «توتال ناو» به امضا رسید.
هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه، توسعه و کارآمدسازی کریدور حیاتی شرق به غرب و همچنین تقویت نقش محوری منطقه آزاد ماکو به عنوان یک هاب اصلی در ترانزیت بینالمللی است. این گام، به منظور افزایش سهم ایران در معادلات منطقهای و جهانی حملونقل و لجستیک برداشته شده است.
بر اساس مفاد توافقنامه، هلدینگ بینالمللی توتال ناو متعهد شده است که از طریق مجموعه متاوی، هشت پلتفرم تخصصی مبتنی بر هوش مصنوعی و آخرین فناوریهای دیجیتال را در اختیار شرکتهای فورواردری و کریر (حملکننده) فعال در منطقه آزاد ماکو قرار دهد.
این پلتفرمهای پیشرفته، با اهدافی چون افزایش چشمگیر شفافیت در فرآیندهای ترانزیت، بالا بردن سرعت عملیات لجستیکی، کاهش قابل توجه هزینهها و در نهایت ارتقای سهم ترانزیتی کشور طراحی و پیادهسازی خواهند شد.
در همین راستا و در حاشیه امضای این تفاهمنامه، شکری از غرفههای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه حملونقل و ارتباطات بازدید به عمل آورد.
وی در این بازدیدها که شامل غرفههای شرکتهایی نظیر توتال ناو، فوروارد، ایمنگستر ابهر، کفریز و مپنا بود، با مدیران و کارشناسان این شرکتها به گفتگو پرداخت.
این گفتگوهای تخصصی بر محور ظرفیتهای فناورانه موجود در این شرکتها و فرصتهای بیشمار همکاری در زمینه توسعه حملونقل هوشمند و دیجیتال متمرکز بود که میتواند آیندهای روشنتر برای این صنعت در ایران رقم بزند.
