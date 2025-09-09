به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید رضا حسینی مازندرانی ظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری با محوریت فرهنگی که در محل فرمانداری رودسر برگزار شد، هدف شهدا را استمرار احیای دین مقدس اسلام و حفظ ارزشهای دینی از جمله حجاب دانست و اظهار کرد: همه ما باید در یک صدا و همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان نظام به دنبال ترویج فساد، بیبندوباری و بیدینی هستند، افزود: تنها با احیای ارزشهای شهدا و زنده نگه داشتن راه آنان میتوانیم در برابر این هجمهها مقاومت کنیم.
مدیر حوزه علمیه امام حسین (ع) شهر ری با اشاره به جایگاه ویژه رودسر به عنوان مرکز روحانیت و مرجعیت و شهری عالمپرور، گفت: مردم این منطقه دارای بصیرت و خدمتگزاری هستند که باید قدر آن را دانست.
آیتالله حسینی مازندرانی در ادامه با بیان اینکه پیش از انقلاب مردم از ابتداییترین امکانات محروم بودند، اظهار داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، زیرساختهای لازم حتی در دورافتادهترین روستاها فراهم شده است.
وی درباره مخالفت آمریکا و اسرائیل با ایران افزود: دشمنان همواره به دنبال تسلط بر ایران بودهاند، اما در هشت سال دفاع مقدس ایران با کمترین امکانات و بدون موشک و اسلحه، تنها با توکل به خداوند متعال در برابر دشمنان ایستادگی کرد و قدرت آنان را محدود ساخت.
مدیر حوزه علمیه شهر ری تاکید کرد: امروز ایران اسلامی به عنوان قدرتی مؤثر در جهان شناخته میشود و هیچ کشوری جز ایران نتوانسته در برابر صهیونیسم ایستادگی کند.
وی انسجام ملی، بصیرت مردم و مسئولان را عامل اصلی خنثیسازی توطئههای استکبار و غاصبان صهیونیستی علیه کشور دانست و گفت: جبهه باطل همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام و انقلاب بوده، اما همواره با شکست مواجه شده است.
آیتالله حسینی مازندرانی با اشاره به همراهی نیروهای مسلح و مردم در جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: دشمنان در طول ۸ سال دفاع مقدس و به ویژه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با هوشیاری، وحدت و ایستادگی مردم ایران شکست خوردند و این نشاندهنده اهمیت انسجام ملی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه جهادی و انقلابی و ولایتمداری در جامعه است.
نظر شما