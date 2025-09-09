حجت‌الاسلام علی‌اکبر نژاد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی غرفه روحانیت نمایشگاه «روایت پرچمداران»، دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، به نقش تاریخی و تأثیرگذار علما در شکل‌گیری و هدایت قیام‌های مردمی اشاره کرد و گفت: تلاش‌های علما و مجاهدان دینی که از عصر اهل بیت (ع) تا دوران معاصر برای گسترش تشیع در استان گیلان کوشیده‌اند، در این غرفه به تصویر کشیده شده است.

وی با اشاره به زندگی و شهادت سید یونس حسینی رودباری، یکی از شاگردان پر تلاش و متعهد امام خمینی (ره) در قم، بیان داشت: سید یونس حسینی پس از تحصیل در رودبار، قزوین و مشهد، در قم به فعالیت‌های انقلابی پرداخت و رساله‌ها و اعلامیه‌های امام خمینی (ره) را پخش می‌کرد.

حجت‌الاسلام نژاد صفری افزود: در روزی که جمعی از طلاب و مردم در مدرسه فیضیه قم مشغول عزاداری برای امام صادق (ع) بودند، سربازان رژیم ستم‌شاهی به فیضیه حمله کردند و سید یونس حسینی به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.

وی به واکنش امام خمینی (ره) نسبت به شهادت این طلبه گیلانی اشاره و بیان کرد: حضرت امام فرمودند: من یکی از عزیزترین فرزندانم را از دست دادم؛ سید یونس را از فرزندانم بیشتر دوست داشتم.

مدیر بنیاد نوجوان استان گیلان ادامه داد: اولین شهید نهضت امام خمینی (ره) سید یونس حسینی رودباری بود که این موضوع کمتر شناخته شده و باید به آن افتخار کنیم و راه این بزرگواران را ادامه دهیم.»

نژاد صفری با اشاره به قیام ۸ دی ۱۳۲۹ اظهار داشت: در کنار ملی شدن صنعت نفت، مردم همراه با روحانیت قیامی تاریخی و زیبا را رقم زدند و امروز نیز در گیلان، هشت دی دیگری با ریشه در همان قیام برگزار شده است.

وی با تأکید بر هدایت قیام‌های استقلال‌طلبانه توسط علما گفت: مردم علاوه بر مطالبه استقلال و آزادی، همراه با علما ایستادند و قیام خود را رنگ و بوی دینی بخشیدند.

مدیر بنیاد نوجوان استان گیلان در پایان افزود: وقتی حضرت آیت‌الله کاشانی و دیگر رهبران دینی وارد میدان شدند، مردم فضای دینی و مردمی را در مبارزه با استبداد و استعمار تجربه کردند که این امر نقش مؤثری در پیروزی‌های انقلاب داشت.