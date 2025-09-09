به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ظهر سه شنبه با استقبال مسئولان استانی در فرودگاه سهند بناب مراغه وارد آذربایجان شرقی شد.
برنامههای این سفر یکروزه شامل افتتاح و بازدید از چند طرح مهم در حوزههای رفاهی، صنعتی و اجتماعی است. وزیر تعاون در نخستین برنامه خود، مجتمع رفاهی خورشیدی و همچنین مجتمع فولاد یاقوت در شهرک صنعتی بناب را افتتاح خواهد کرد.
بازدید از اداره کل تأمین اجتماعی و مدیریت درمان استان از دیگر بخشهای این سفر است. همچنین وزیر تعاون در آئین افتتاح جشنواره کباب بناب حضور خواهد یافت.
