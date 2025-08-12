به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی بعدازظهر سه شنبه از اجرای ۱۱۶ طرح گردشگری در این استان با جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری، جایگاه سوم کشور را برای استان ما به ارمغان آورده است.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای اقتصادی اخیر استان، تصریح کرد: براساس گزارش وزیر میراث‌فرهنگی، آذربایجان شرقی با کسب رتبه دوم شاخص‌های اقتصادی، حاصل تلاش‌های مدیریتی و همدلی مسئولان است که افق‌های روشنی را برای توسعه استان ترسیم می‌کند.

تأسیس اولین کانون گردشگری کشور در تبریز

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از راه‌اندازی نخستین کانون تشکل‌های گردشگری کشور در آذربایجان شرقی به عنوان نقطه عطفی در همکاری نهادهای مرتبط یاد کرد و افزود: شش اتحادیه تخصصی شامل آژانس‌های مسافرتی، هتل‌داران، مراکز پذیرایی، راهنمایان تور، بوم‌گردی‌ها و مهمان‌پذیرها در این تشکل جدید گرد هم آمده‌اند.

حمزه‌زاده همچنین از تبدیل مقبره دوکمال به قطب فرهنگی-گردشگری خبر داد و تاکید کرد: این بنای تاریخی با میزبانی رویدادهای فرهنگی، به پایگاهی برای فعالان صنعت گردشگری تبدیل خواهد شد. استان ما در ایجاد چنین ساختار منسجمی پیشگام بوده است.

تکمیل پروژه نیمه‌تمام دوکمال در دستور کار

وی با اشاره به پروژه ناتمام ضلع غربی مقبره دوکمال اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و حمایت استاندار، این بخش به زودی تکمیل می‌شود تا میزبانی برنامه‌های فرهنگی با کیفیت مطلوب انجام پذیرد.

در حاشیه این نشست، نمایندگان انجمن‌های گردشگری دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را با مقامات استانی مطرح کردند.