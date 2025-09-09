کشور آینده روشنی در حوزه انرژی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد دادخواه بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از هشت مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان اصفهان که همزمان با افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در هشت استان کشور با حضور برخط وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح کشور و به‌ویژه در استان اصفهان، آینده روشنی در حوزه انرژی پیش رو داریم.

وی افزود: بزودی ۵۵ مگاوات زمین در منطقه جیلان‌آباد به سرمایه‌گذاران تحویل داده خواهد شد، این زمین‌ها هفته گذشته مورد بازدید قرار گرفته و صورت‌جلسه آن‌ها با هماهنگی‌های انجام‌شده آماده امضا است.

دادخواه همچنین از تلاش‌های استاندار اصفهان و همکاری دستگاه‌هایی نظیر امور اراضی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و مدیریت‌های استانداری قدردانی کرد و افزود: با آماده‌سازی زمین‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند.