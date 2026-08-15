دختران والیبال ایران پیش از اعزام به قهرمانی آسیا چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور در چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.
بازیکنان ایران در آخرین تمرین تیم ملی والیبال ایران قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا صحبت کردند که به شرح زیر است:
شبنم علیخانی: برای مردم میجنگیم
شبنم علیخانی در آخرین اردوی تیم ملی پیش از اعزام به رقابتها گفت:حدود یک ماه و نیم است که تمرینات منظمی داشتیم. قبل از همه چیز از خانم لی تشکر میکنم که زحمات زیادی کشیدند اما به دلیل شرایط موجود نتوانستند به ایران بیایند. امیدوارم به کمک آقای طلوعکیان به خوبی پیش برویم.
وی ادامه داد: همه چیز به خوبی پیش میرود و با تمام تمرکز به مسابقات میرویم. امیدوام نتیجه بهتری بگیریم.
علیخانی با بیان اینکه پوشیدن پیراهن تیم ملی برای هر کسی افتخار است، ادامه داد: ما هر کسی هستیم به لطف مردم است. ما نماینده مردم هستیم و به لطف دعای آنها اینجا قرار داریم. قطعا برای مردم میجنگیم تا ذرهای از حال بد آنها را بهتر کنیم.
خلیلی: در آسیا با قدرت جلو میرویم
فاطمه خلیلی پیش از اعزام به این رقابتها گفت: شرایط خوبی داریم و اردوی خوبی داشتیم. آماده هستیم و امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی در مورد شناخت از حریفان تیم در این مسابقات گفت: خیلی برای شناخت حریفان وقت گذاشتیم. اولین رقیب چین تایپه است که خیلی آنالیز انجام دادیم و تمرین خاصی هم داریم. بازی دوم با عراق و بازی سوم با چین است. امیدوارم هر بازی نتیجه خوبی کسب کنیم. پر قدرت جلو می رویم و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
خلیلی به ترکیب تیم ملی والیبال اشاره و بیان کرد: ترکیبی از جوانان و بزرگسالان هستیم و این به ما خیلی کمک میکند. چند روز هم زودتر میرویم که کادر چند بازی تدارکاتی برای ما در نظر گرفته تا آمادهتر مسابقات را شروع کنیم.
پورصالح: باید از چین ست بگیریم
الهه پورصالح در آخرین اردوی پیش از اعزام بیان کرد: تمرینات خوبی را داشتیم و از نظر ذهنی و جسمی آماده هستیم. اولین بازی با چین تایپه است که خیلی اهمیت دارد. یک هفته قبل از مسابقات اعزام میشویم و چند بازی تدارکاتی داریم که آمادگی بیشتری کسب کنیم.
وی ادامه داد: اولین بازی مهمترین بازی خواهد بود که قابل بردن است. این تیم را آنالیز کردهایم و هر روز مرورش میکنیم تا پیروز شویم.
پورصالح افزود: چین و عراق هم مهم هستند. چین در VNL هم بازی میکند و بازیکنان خوبی دارد. میخواهیم از آنها ست بگیریم و عراق را هم باید ببریم.
پشت خطزن تیم ملی والیبال بانوان گفت: ما خیلی زحمت کشیدیم و مدت زیادی در اردو بودیم. امیدوارم در این مسابقات نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.
ملیپوشان والیبال بانوان ایران با تأکید بر آمادگی برای قهرمانی آسیا، از تلاش برای پیروزی برابر حریفان گفتند و تأکید کردند برای شاد کردن دل مردم میجنگند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور در چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد.
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