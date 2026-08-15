قهرمان المپیک در باشگاه استقلال مسئولیت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی قهرمان نامدار وزنه‌برداری ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، با امضای قرارداد رسمی به عنوان سرمربی تیم وزنه‌برداری باشگاه استقلال منصوب شد.

توکلی در المپیک سیدنی موفق شد مدال طلای وزن ۱۰۵ کیلوگرم را برای ایران به ارمغان بیاورد و یکی از پرافتخارترین چهره‌های تاریخ وزنه‌برداری کشور به شمار می‌رود.

سرمربی جدید تیم وزنه‌برداری استقلال در سال‌های گذشته سابقه هدایت تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران را در کارنامه خود داشته و همچنین به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری عمان فعالیت کرده است.

توکلی همچنین به عنوان سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری ایران موفق شد این تیم را به عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان برساند و افتخار دیگری را در عرصه مربیگری به نام خود ثبت کند.