افزایش ۳۰ درصدی تولید سیب تابستانه در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز شنبه افزود: پیش بینی می‌شود امسال از ۷۰ هکتار باغ سیب زودرس و تابستانه مراغه نزدیک به یک هزار ۴۰۰ تُن محصول برداشت شود.

وی اضافه کرد: برداشت سیب تابستانه در این شهرستان به عنوان قطب تولید سیب از نیمه دوم تیر آغاز شده است و تا نیمه‌های شهریور ادامه خواهد داشت.

به گفته خرسندی سیب مشکی مراغه، گلاب، قره یارپاق، شیخ احمد، ساری آلما و مشه نوری از جمله ارقام سیب تابستانه این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: سیب زودرس مراغه برای مصرف تازه خوری به دیگر شهرهای استان، تهران و کرج ارسال می‌شود.

شهرستان مراغه دارای ۱۸ هزار هکتار باغ سیب است و سالانه در صورت مساعد بودن شرایط جوی حدود ۳۰۰ هزار تُن انوع سیب از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود.

بیشترین سیب تابستانه و پاییزه استان در مراغه تولید می‌شود. شهرستان مراغه قطب تولید میوه درآذربایجان شرقی است.