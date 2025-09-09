کشف و توقیف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بیجار

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بیجار با اشراف اطلاعاتی و در عملیاتی موفق، یک دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که برای قاچاق بارگیری شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی بیجار با اشاره به ارزش‌گذاری کارشناسان گفت: ارزش ریالی این محموله قاچاق ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی همچنین بر تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با پدیده قاچاق تأکید کرد و آن را گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ منافع ملی داند.