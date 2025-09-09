  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

کشف و توقیف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بیجار

کشف و توقیف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بیجار

بیجار- فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از شناسایی و توقیف یک دستگاه نیسان حامل گازوئیل قاچاق به میزان ۲ هزار لیتر خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بیجار با اشراف اطلاعاتی و در عملیاتی موفق، یک دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که برای قاچاق بارگیری شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی بیجار با اشاره به ارزش‌گذاری کارشناسان گفت: ارزش ریالی این محموله قاچاق ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی همچنین بر تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با پدیده قاچاق تأکید کرد و آن را گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی و حفظ منافع ملی داند.

کد خبر 6585026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها