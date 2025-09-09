  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

زمان پوشش حوادت ترافیکی در کرمان به ۹ دقیقه کاهش یافت

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان گفت: زمان پوشش‌ دهی حوادث ترافیکی در استان کرمان توسط جمعیت هلال‌احمر به ۹ دقیقه کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به کاهش زمان پوشش‌دهی حوادث ترافیکی استان کرمان توسط جمعیت هلال‌احمر به ۹ دقیقه گفت: در یک سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر به سه داروخانه هلال‌احمر استان کرمان مراجعه کرده‌اند که ارزش ریالی ۲۸۶ میلیارد تومان را داشته است.

وی افزود: ۵۰ درصد انبارهای امداد و لجستیک استان کرمان و ۴۰ درصد پایگاه‌های جاده‌ای هلال‌احمر کرمان رشد داریم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان به رشد سه برابری آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: شبکه امداد و نجات استان کرمان توسعه ۱۰۰ درصد داشته است.

کد خبر 6585036

