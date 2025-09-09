به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری بعدازظهر سه‌شنبه با اشاره به کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان توسط امیر آئینی، بدنساز ملی‌پوش همدانی، اظهار کرد: این ورزشکار در مسابقات حرفه‌ای پرورش اندام جهان در رشته فیزیک کلاسیک که در فجیره امارات برگزار شد، به مدال نقره دست یافت.

یاری با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها اظهار کرد: فینال این مسابقات در رشته فیزیک کلاسیک کاملاً ایرانی بود و سعید مرادی مقام نخست، امیر آئینی دوم، فرشاد ولی‌پور سوم و یزدان رحمت‌آبادی چهارم شدند.

وی افزود: آئینی با نایب‌قهرمانی در این رقابت‌ها، جایزه نقدی ۵ هزار دلاری دریافت کرد. این بدنساز همدانی پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۱ عنوان قهرمانی مسابقات جهانی اسپانیا را در کارنامه خود ثبت کرده است.

رئیس هیئت بدنسازی همدان عنوان کرد: مسابقات حرفه‌ای پرورش اندام، فیزیک و فیزیک کلاسیک تحت عنوان «الیت پرو» با حضور چند ورزشکار ایرانی در امارات برگزار شد و امسال نیز ملی‌پوشان کشورمان موفقیت چشمگیری به دست آورد.

یاری خاطرنشان کرد: استان همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های قهرمان‌پرور فدراسیون بدنسازی، همواره در سطوح ملی و بین‌المللی قهرمانان مدال‌آور داشته و آئینی از چهره‌های شاخص این استان به شمار می‌رود.