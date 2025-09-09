۲ طرح پیشران گردشگری در استان اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگار سریع‌الاطلاق ظهر سه‌شنبه در کارگروه امور زیربنایی میراث فرهنگی اظهار کرد: با موافقت اعضای کارگروه امور زیربنایی استان اردبیل، دو طرح گردشگری در شهرستان‌های سرعین و مشگین‌شهر در این کارگروه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مجتمع گردشگری در آلوارس سرعین با محوریت بازارچه و گردشگری عشایر با حجم سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد تومانی یکی از طرح‌های تصویب شده در این جلسه است که می‌تواند در رونق گردشگری این منطقه موثر باشد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: یک مجموعه گردشگری دیگر نیز در شهرستان مشگین‌شهر شامل هتل پنج ستاره، مجتمع آبدرمانی و پارک آبی با حجم سرمایه‌گذاری ۴ هزار و پانصد میلیارد تومانی پروژه دیگری بود که مورد موافقت قرار گرفت.

سریع‌الاطلاق با اشاره به حمایت همه جانبه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ادامه داد: مجموعه گردشگری تصویب شده در مشگین‌شهر یکی از طرح‌های پیشران گردشگری استان محسوب می‌شود که با سرمایه‌گذاری یکی از مؤسسات معتبر مالی کشور اجرا خواهد شد و می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری شهرستان مشگین‌شهر و استان اردبیل در مقیاس ملی و منطقه‌ای باشد.