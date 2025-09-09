  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

انفجار مهیب در خیابان صمدیه اصفهان

انفجار مهیب در خیابان صمدیه اصفهان

اصفهان - دقایقی قبل انفجاری مهیب در خیابان صمدیه اصفهان رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل انفجاری مهیب در خیابان صمدیه اصفهان رخ داد.

انفجار مهیب در خیابان صمدیه اصفهان

در این انفجار ۳ باب مغازه، ساختمان مسکونی و تعدادی خودرو آسیب دیده است.

انفجار مهیب در خیابان صمدیه اصفهان

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، آتش سوزی از فروشگاه چسب آغاز شده و گسترش یافته است.

کد خبر 6585121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها