انفجار مهیب در خیابان صمدیه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل انفجاری مهیب در خیابان صمدیه اصفهان رخ داد.

در این انفجار ۳ باب مغازه، ساختمان مسکونی و تعدادی خودرو آسیب دیده است.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، آتش سوزی از فروشگاه چسب آغاز شده و گسترش یافته است.