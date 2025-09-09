به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته یک واحد صنفی در قم که بدون دریافت پروانه کسب اقدام به افتتاح کافه و برگزاری مراسم همراه با موسیقی زنده کرده و فیلم این مراسم به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده بود با دستور پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم پلمب شد.

بررسی‌ها نشان داد که متصدی این واحد صنفی بدون داشتن مجوز رسمی، اقدام به راه‌اندازی کافه کرده و همزمان در افتتاحیه، اقداماتی خلاف ضوابط فرهنگی و اخلاقی در دستور کار قرار داده بود.

همچنین اعلام شد ادامه فعالیت به‌عنوان کافه برای این واحد صنفی ممنوع شده و تنها در صورت تغییر رسته صنفی، امکان بازگشایی خواهد داشت و پرونده‌ای قضائی نیز برای متصدی این واحد تشکیل شده است.

سرهنگ فرامرزی در گفت‌وگویی اظهار کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم، ضمن اجرای دقیق قوانین نظام صنفی، با هر نوع بی‌توجهی به قانون و یا اقدامی که موجب خدشه به فضای فرهنگی و اجتماعی شهر کریمه اهل‌بیت (ع) شود، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به الزامات قانونی در مسیر تأسیس واحدهای صنفی، افزود: تمامی متقاضیان موظف‌اند پیش از آغاز فعالیت، نسبت به اخذ پروانه کسب و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند. وی ابراز کرد: این فرآیند شامل شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه نیز می‌شود که طی آن، ضوابط مرتبط با فعالیت صنفی و برگزاری مراسم افتتاحیه به‌طور کامل به متقاضیان آموزش داده می‌شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات، متصدیان واحدهای صنفی برای برگزاری هرگونه مراسم، علاوه بر رعایت موازین فرهنگی، باید هماهنگی‌های لازم را با کلانتری محل و پلیس راهور انجام دهند تا ضمن تأمین نظم و امنیت، از بروز هرگونه مشکل اجتماعی یا ترافیکی جلوگیری شود.

سرهنگ فرامرزی با تأکید بر نگاه مسئولانه پلیس در صیانت از ارزش‌های دینی و اجتماعی جامعه تصریح کرد: نیروی انتظامی استان قم اجازه نخواهد داد برخی افراد با بی‌توجهی به قانون یا برگزاری برنامه‌های خارج از چارچوب، زمینه ایجاد تنش یا آسیب به فضای معنوی و فرهنگی شهر قم را فراهم کنند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قم اعلام کرد: بر اساس مصوبات قانونی، از این پس هیچ‌گونه پروانه کسب برای رسته کافه‌داری در قم صادر نخواهد شد و این موضوع به‌طور قطعی در دستور کار قرار گرفته است.

محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اقدام هنجارشکنانه گفت: ضمن عرض معذرت از مردم متدین قم و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا بابت مراسم افتتاح یک کافه در شهر مقدس قم، قبلاً چندبار به مسئولین مربوطه درباره این وضعیت تذکرات لازم را داده بودم و لذا چون برخی از آقایان به وظیفه خود عمل نکردند اینبار موضعم را علناً اعلام می‌کنم.

وی افزود: به مسئولین مربوطه اخطار می‌دهم که هنجارشکنی‌های سایر شهرها نباید به قم به عنوان مهد انقلاب اسلامی سرایت کند و اگر مسئولان مربوطه خواب هستند ما بیداریم و با یاری گرفتن از انبوه شهروندان متدین قمی، نسبت به اصلاح این وضعیت افتضاح اقدام خواهیم کرد و امیدوارم این آخرین اخطار باشد و نیاز به ورود مردم نباشد.

منان رئیسی ادامه داد: گرچه مطلع شدم که کافه مذکور پلمب شده اما این به هیچ وجه کافی نیست؛ مدیر این کافه هنجارشکن بایستی در دادگاه محاکمه شود و قوه قضا نیز ابداً نباید نسبت به فک پلمب کافه اقدام کند. وی اضافه کرد: لغو مجوز این نوع کافه‌های هنجارشکن، حداقل انتظار ما در قبال این افتضاح است؛ در غیر این صورت به تکلیف شرعی و انقلابی خود عمل خواهم کرد.