جشنواره سیب و گردو در روستای قزلق بخش مرکزی شهرستان مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه جشنواره سیب و گردو در روستای قزلق بخش مرکزی شهرستان با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، وحید سلیمانی مقدم بخشدار بخش مرکزی، عبدالله تیموری بخشدار بخش رضویه، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، گردشگران و اهالی روستاهای مجاور برگزار شد.

فرماندار مشهد در حاشیه این جشنواره ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت، میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام با اشاره به اینکه جشنواره سیب و گردو سومین رویداد در بخش مرکزی است که امسال برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برپایی این نوع جشنواره‌ها، برپایی نشاط اجتماعی، پرداخت به مسائل کشاورزی و گردش اقتصادی در قالب یک مجموعه رخدادهای زیبا است.

وی با بیان اینکه بخش مرکزی از ظرفیت‌های بالقوه بسیاری برخوردار است، افزود: ظرفیت‌های شهرستان مشهد مقدس را باید به مردم در قالب‌های مختلف همچون جشنواره‌ها معرفی کنیم.

حسینی تاکید کرد: دولت «وفاق ملی» به دنبال تقویت همبستگی اجتماعی است و بر این اساس؛ هرکاری که در راستای تحقق مشارکت اجتماعی باشد، را تقویم می‌کنیم.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه «مشهد مقدس» مهد نام‌آوران پرشماری است، ابراز کرد: افتخار ما خراسانی‌ها و مشهدی‌ها، وجود بارگاه منور حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام در این خطه است که به آن می‌بالیم و قدردان این نعمت بزرگ هستیم.

گفتنی است؛ نماینده عالی دولت در شهرستان مشهد مقدس طی این جشنواره از غرفه‌های محصولات روستایی مستقر در حاشیه آن بازدید و با صاحبان این غرفه‌ها گفتگو کرد.