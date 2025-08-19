  1. استانها
تجهیز ۱۳۷ نانوایی در اطراف حرم مطهر رضوی همزمان با دهه پایانی صفر

مشهد - فرماندار مشهد گفت: ۱۳۷ نانوایی در اطراف حرم مطهر رضوی تجهیز و هزاران تن اقلام ضروری برای دهه آخر صفر آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: طی ایام دهه آخر صفر در مشهد، ظرفیت ۸۰۰ هزار نفر شب را پیش‌بینی کرده‌ایم.

فرماندار مشهد با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد هتل‌های کشور در مشهد قرار دارد، افزود: بر این اساس؛ در سه سطح «اسکان رسمی، موقت و اضطراری» پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در زمینه تهیه و توزیع اقلام ۱۰۰۰ تن شکر، ۲۰۰۰ تن برنج، ۱۵۰۰ تن گوشت سفید، ۸۰۰ تن گوشت قرمز و ۳۰ میلیون آب‌معدنی پیش‌بینی کرده‌ایم.

حسینی با اشاره به اینکه در زمینه نان و آرد ۱۳۷ نانوایی اطراف حرم مطهر رضوی مجهز شده‌اند و به هر کدام ۱۰۰ کیسه آرد داده‌ایم، بیان کرد: در دو لایه دیگر نیز هر کدام ۷۰ نانوایی تجهیز شدند. همچنین ۵۰۰ ناظر و بازرس را مجهز کرده‌ایم تا در این ایام ویژه به بازرسی مشغول شوند و وضعیت بازار را رصد کنند.

