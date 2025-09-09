توسعه روابط ایران و عراق امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار با سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به عنایت ویژه اهل‌بیت علیهم‌السلام به سرزمین عراق اظهار کرد: عنایت اهل‌بیت به یک منطقه نشانگر عظمت آن سرزمین و مردمان آن است.

امام جمعه قم با اشاره به تحولات پس از سقوط رژیم صدام در عراق گفت: از آن زمان تاکنون ارتباطی تنگاتنگ میان جمهوری اسلامی ایران و عراق هم در سطح مسئولان و هم در سطح مردم ایجاد شده که بیانگر تمایل عمیق دو ملت برای تحکیم روابط است.

آیت‌الله سعیدی همچنین به حضور امام خمینی (ره) در سال‌های تبعید در عراق و رابطه عاطفی رهبر معظم انقلاب با آیت‌الله سیستانی اشاره کرد و افزود: حضور مسئولان دو کشور در عتبات عالیات و حرم‌های اهل‌بیت فرصتی مغتنم است که باید با تلاش مستمر، توسعه یابد.

وی در ادامه توجه به آفات و آسیب‌های ممکن در مسیر ارتباطات دو کشور را ضروری خواند و تأکید کرد: اطمینان بی‌چون و چرا به دائمی بودن این ارتباط می‌تواند آسیب‌زا باشد، چرا که دشمنان همواره در پی نفوذ و ایجاد رخنه بین دو ملت هستند.

تولیت حرم بانوی کرامت گفت: باید هوشیار بود و اجازه نداد دشمنان در پی اختلاف‌افکنی باشند، اما هم‌زمان متعهد باشیم که این ارتباط روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری به حضور گسترده و پرشور مردم ایران و عراق در مراسم اربعین حسینی و مناسبت‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: این تجمعات عظیم پس از سقوط صدام به صورت خودجوش و بدون نیاز به تبلیغات رسمی شکل گرفته که نشان‌دهنده آمادگی و پیوند عمیق فرهنگی میان دو ملت است.

وی افزود: مسئولان دو کشور باید از این فرصت‌ها نهایت بهره را برده و برای تسهیل رفت‌وآمد زائران و تقویت ارتباطات تلاش کنند.

آیت‌الله سعیدی همچنین به پیوندهای دینی و فرهنگی عمیق میان ایران و عراق اشاره کرد و گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) میزبان موکب‌هایی از عراق است که در طول سال به زائران خدمت می‌کنند و خادمان ایرانی نیز به طور منظم برای میزبانی از زائران عراقی به عراق اعزام می‌شوند.