جمع آوری ۳۵۸ معتاد متجاهر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان در ۲۴ ساعت گذشته طرح جمع آوری معتادین متجاهر و پر خطر در حوزه استحفاظی شهر تهران بزرگ توسط سرکلانتریهای پلیس پیشگیری فاتب اجرا و تعداد ۳۵۸ نفر از این معتادان متجاهر جمع آوری شدند که تعداد ۸۹ نفر از این افراد توسط سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری جمع آوری و تحویل مراکز مربوطه شدند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح پلیس با رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی وارد عمل شده و با ورود به محل‌ها و پاتوق معتادان متجاهر و پرخطر که باعث سلب آسایش عموم و شهروندان شده بودند اقدام کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری در محله‌های شوش و هرندی، باغ آذری، مولوی و سایر اماکن آلوده نسبت به جمع آوری این افراد اقدام کردند.

سردار قاسم پور در پایان خاطرنشان کرد: پلیس پیشگیری پایتخت با ادامه اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقا سطح امنیت جامعه و ایجاد بهبودی در وضعیت این افراد با تمام توان به صورت شبانه روزی و مستمر پیگیر خواهد بود.