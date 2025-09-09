پرداخت ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیلات در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر سه شنبه در شورای هماهنگی بانکهای استان اردبیل اظهار کرد: در طول یک سال فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از منابع مختلف در استان اردبیل پرداخت شده است که این میزان تسهیلات در قالب ۱۲۵ هزار فقره در بخشهای مختلف اقتصادی اعطا شده و تنها در ۶ ماهه سال جاری، ۸۱ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۱۵/۵ هزار میلیارد تومان به صاحبان صنایع و اشخاص حقیقی متقاضی پرداخت شده است.
وی افزود: برای استمرار و تثبیت شرایط اقتصادی و تولیدی استان اردبیل، نیاز به سرمایهگذاری سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومانی داریم و بانکها در این زمینه نقش راهبردی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت بهره مندی استان از ظرفیت منابع اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: رفع دشواریهای تأمین مالی بهصورت خرد و کلان باید توسط بانکهای عامل در اولویت کاری قرار بگیرد.
خلیلی ادامه داد: احترام به اربابرجوع، استفاده از منابع مالی متمرکز کشوری، بهرهمندی از اعتبارات فنی وزارتخانهها و سپردهگذاری منابع مالی بیمهها برای تأمین تسهیلات داخل استان اردبیل، از جمله موارد مهم و مورد انتظار از بانکهای استان است.
