امام جمعه سردشت: اقدامات انجام شده برای حل مشکلات سردشت ناچیز است

حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مشکلات عمده عشایر منطقه سردشت پرداخت و گفت: مساله نفت و سوخت، یکی از مشکلات اساسی است، عشایر برای تأمین نفت مورد نیاز خود ناچار هستند مسافتهای طولانی تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کنند و هزینههای گزافی متحمل شوند.
امام جمعه سردشت نامناسب بودن جادههای دسترسی را یکی دیگر از موضوعات اصلی و مشکلات عشایر برشمرد و افزود: بسیاری از جادههای عشایری فاقد آسفالت و مناسبسازی است، تنها سالی یک بار نیاز به لودرکشی دارند. روستاهایی مانند لطفآباد، دلی پادی گوله، سیاهچال، پاملا و علی عرب از این جمله هستند.
وی با بیان اینکه مشکل تأمین آب آشامیدنی یکی از مشکلات اصلی و مهم در زمینه خدمت رسانی به عشایر است تاکید کرد: تهیه ۱۰۰ مخزن آب یک هزار و ۸۰۰ لیتری برای عشایر و مشکل تأمین منظم آب آشامیدنی به قوت خود باقی است و زنان و دختران عشایر ساعتها برای آبرسانی وقت صرف میکنند.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: عدم دسترسی به خدمات بهداشتی از دیگر مشکلات عشایر است البته این خدمات به صورت سیار و بسیار محدود ارائه میشود اما اقدامات آزمایشگاهی و درمانی خاصی انجام نمیگیرد.
به گفته امام جمعه سردشت، مشکل خوراک دام و تأمین آن کی از دغدغههای اصلی عشایر است.
وی با اشاره به مشکل رودخانههای فصلی و نبود پل، اظهار کرد: وجود رودخانههای فصلی بدون پل مناسب، دسترسی عشایر و دانشآموزان به خدمات و امکانات را با مشکل مواجه کرده است.
امام جمعه سردشت با اشاره به انجام برخی اقدامات مانند آسفالت هشت کیلومتر جاده به همت سپاه پاسداران و تهیه مخازن آب، تصریح کرد: این اقدامات هرچند ارزشمند است اما در مقایسه با گستردگی مشکلات، ناچیز و ناکافی است.
حجتالاسلام حسینی، دلیل اصلی عدم رسیدگی به مشکلات عشایر را «نبود دلسوزی» عنوان کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد، مدیریت امور عشایر به افرادی سپرده شده که درگیر مسئولیتهای موازی هستند و اهتمام لازم را ندارند.
وی با اشاره به محرومیت در مرکز سردشت، گفت: این منطقه تنها روزی دو ساعت آب دارد لذا لزوم تخصیص بودجه و برنامهریزی جامع برای رفع محرومیتهای عشایر و بهبود شرایط زندگی آنان ضروری است.
