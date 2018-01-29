طرح های راه سازی در شیهون و سر دشت نیمه کاره رها می شوند

عبدالحسین پوررکنی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این زمان پنج پروژه راهسازی در بخش مرکزی و چغامیش شهرستان دزفول در حال اجراست؛ یکی از این پروژه ها بهسازی ده کیلومتر جاده روستای ماهور برنجی است که تاکنون پنج کیلومتر آن انجام شده و تکمیل آن بر عهده اداره حمل و نقل و راهداری است.

وی بهسازی جاده شوشتر به سمت بخشداری چغامیش را یکی دیگر از این پنج پروژه مهم راهسازی در این شهرستان برشمرد و افزود: عملیات اجرایی این طرح امسال آغاز و تاکنون ۱۴ کیلومتر آن احداث شده است؛ عرض این جاده از پنج متر و ۷۵ سانتی متر به هفت متر و ۳۰ سانتی متر افزایش یافته است.

پوررکنی همچنین با اشاره به تعریض جاده روستاهای زاویه در سال جاری گفت:با وجود اینکه روستاهای زاویه دزفول در فاصله کمی از شهر این شهر واقع شده اند و از ترافیک بالایی برخوردارند اما عمدتا جاده های کم عرضی هستند. عملیات تعریض حدود سه کیلومتر از این مسیر انجام و عرض جاده ورودی به این روستاها از ۵،۵ متر به ۷،۵ متر افزایش یافت.

وی عنوان کرد:همچنین جاده روستای شهید بهشتی و جاده روستای حمزه به روستای المهدی که تا کنون به صورت شنی بود نیز بهسازی شده و از جاده درجه ۳ به جاده درجه ۱ ارتقا یافته است.

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول، اعتبار هزینه شده برای ترمیم جاده های این روستاها را ۹۴ میلیارد ریال دانست و گفت:علاوه بر این عملیات تعریض جاده روستاهای دیونی، بازارگه، رزگه، پامنار و بهسازی سه راه لیوس به سمت روستای سرتنگ و شوی با اعتبار ۱۱۸ میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده و قرار است زیرسازی و آسفالت روستای لیوس از سه راهی لیوس به سمت روستای سزار نیز انجام شود.

پوررکنی به ترمیم جاده روستای بوالحسن به سمت احمدفداله اشاره کرد و گفت: به دلیل کوهستانی و سخت گذر بودن مناطق سردشت و شهیون دزفول همه پیمانکاران توانایی اجرای پروژه های راهسازی در این مناطق را نداشته و بعضا طرح های راهسازی را نیمه کاره رها می کنند.