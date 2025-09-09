مهدی نعمت‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در بهشهر گفت: توزیع این بسته‌ها در راستای اجرای امینانه نیات واقفین و با همکاری متولی موقوفه میرزا مهدی خان اشرفی و موقوفه یوسفی دماوندی انجام می‌شود.

وی افزود: این بسته‌های حمایتی شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی و سایر اقلام ضروری آموزشی است که در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه توزیع خواهد شد.

نعمت‌الهی تصریح کرد: خانواده‌های نیازمند از سوی مراکز افق بقاع متبرکه، کمیته امداد و بهزیستی معرفی شده و بسته‌های مهر تحصیلی در قالب طرح‌های حمایتی و طبق نیت واقفان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

رئیس اداره اوقاف بهشهر همچنین یادآور شد: اوقاف تنها در حوزه فرهنگی و عزاداری فعالیت ندارد، بلکه حمایت از تولید در بخش کشاورزی و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی نیز از برنامه‌های این اداره است.