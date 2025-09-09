  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

بهره‌مندی ۵۰۰ دانش‌آموز کم‌برخوردار بهشهری از بسته‌های مهر تحصیلی

بهره‌مندی ۵۰۰ دانش‌آموز کم‌برخوردار بهشهری از بسته‌های مهر تحصیلی

بهشهر – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر اعلام کرد: همزمان با هفته وقف و در آستانه آغاز سال تحصیلی ۵۰۰ دانش‌آموز کم‌برخوردار بهشهری از بسته‌های مهر بهره‌مند می‌شود.

مهدی نعمت‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در بهشهر گفت: توزیع این بسته‌ها در راستای اجرای امینانه نیات واقفین و با همکاری متولی موقوفه میرزا مهدی خان اشرفی و موقوفه یوسفی دماوندی انجام می‌شود.

وی افزود: این بسته‌های حمایتی شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی و سایر اقلام ضروری آموزشی است که در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه توزیع خواهد شد.

نعمت‌الهی تصریح کرد: خانواده‌های نیازمند از سوی مراکز افق بقاع متبرکه، کمیته امداد و بهزیستی معرفی شده و بسته‌های مهر تحصیلی در قالب طرح‌های حمایتی و طبق نیت واقفان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

رئیس اداره اوقاف بهشهر همچنین یادآور شد: اوقاف تنها در حوزه فرهنگی و عزاداری فعالیت ندارد، بلکه حمایت از تولید در بخش کشاورزی و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی نیز از برنامه‌های این اداره است.

کد خبر 6585331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها