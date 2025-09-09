فرهنگ زیربنای امنیت، انسجام اجتماعی و زندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی «جریان» با تجلیل از مقام شامخ شهدای راه دانایی و آگاهی، فرهنگ را مبنای امنیت، انسجام و زندگی اجتماعی دانست و گفت: فرهنگ، زیربنای همه کنش‌ها و رفتارهای آگاهانه یا ناخودآگاه ماست و هیچ‌کس از آن گریزی ندارد.

وی با بیان اینکه آثار فرهنگی همچون علوم طبیعی فوری و قابل آزمون نیست، افزود: کنش‌های فرهنگی دارای نتایجی گسترده، ساختاری و دیرپا هستند و همین ویژگی، اهمیت این حوزه را دوچندان می‌کند.

معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: فرهنگ محلی نباید زیر سایه فرهنگ جهانی نادیده گرفته شود. دستاوردهای فرهنگ ملی حاصل قرن‌ها تلاش شاعران، نویسندگان، حکیمان و حتی مادران و مادربزرگان روستاهای دورافتاده است و این میراث، هویت و انسجام ملت ایران را شکل داده است.

سلیمانی با اشاره به پیچیدگی‌های اقدامات فرهنگی در عصر فرامدرن، گفت: امروز باید هوشمندانه و دغدغه‌مند به جنگ‌های فرهنگی توجه داشت؛ چرا که این نبردها عمیق‌تر و اساسی‌تر از جنگ‌های نظامی، در عرصه‌های وسیع‌تری جریان دارند.

وی خطاب به دانشمندان و دانش‌پژوهان حاضر در جشنواره افزود: آنچه شما انجام می‌دهید، نوشتن سرنوشت و تاریخ فردای کشور است. ما در استان کرمانشاه آمادگی خود را برای بهره‌گیری از ایده‌ها و ابتکارات فرهنگی شما در چارچوب قوانین و مقدورات اعلام می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره «جریان»، بر اهمیت این رویداد در تقویت همبستگی علمی و فرهنگی کشور تأکید کرد.