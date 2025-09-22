جهش تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی؛ گامی مهم برای رفع ناترازی انرژی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: با تولیدی شدن نهمین حلقه چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی، پرونده توسعه این فاز مرزی وارد مرحله‌ای تازه شد.

به گفته مسئولان صنعت نفت و گاز، با راه‌اندازی این چاه، ظرفیت تولید روزانه گاز از فاز ۱۱ به بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که علاوه بر اهمیت فنی، از جنبه‌های اقتصادی و راهبردی نیز واجد ارزش ویژه‌ای است.

اهمیت فاز ۱۱ در معادلات انرژی

فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل موقعیت مرزی و مشترک با میدان گنبد شمالی قطر، سال‌ها به‌عنوان یکی از حساس‌ترین پروژه‌های گازی ایران شناخته می‌شود.

هر گام توسعه در این فاز نه‌تنها افزایش تولید را تضمین می‌کند، بلکه معنای ژئوپلیتیکی روشنی برای مدیریت منابع مشترک دارد.

اکنون با اضافه شدن نهمین حلقه چاه، ایران نشان داده است که توانایی برداشت پایدار از بخش مرزی را دارد و می‌تواند سهم بیشتری از ذخایر مشترک را حفظ کند.

یک کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با مهر تأکید کرد: فاز ۱۱ به دلیل مرزی بودن و اشتراک با میدان گنبد شمالی قطر، اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای دارد. هر افزایش تولید از این فاز، به معنای تثبیت سهم ایران از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است.

عباس قاسمی اضافه کرد: این اقدام نه‌تنها برای تأمین پایدار گاز زمستانی کشور اهمیت دارد، بلکه در معادلات منطقه‌ای نیز پیام روشنی از توان فنی و اراده ایران برای صیانت از منابع مشترک ارسال می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی چاه‌های جدید در فاز ۱۱، نشان‌دهنده توان بومی در توسعه میادین مشترک است؛ دستاوردی که می‌تواند در آینده نقش ایران را در دیپلماسی انرژی پررنگ‌تر سازد.

تأمین پایدار برای زمستان

افزایش بیش از ۲۲ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز، در شرایطی رخ داده که کشور در آستانه ماه‌های سرد سال با رشد مصرف انرژی مواجه است.

این افزایش تولید به معنای تقویت ضریب اطمینان شبکه سراسری گاز و کاهش فشار بر نیروگاه‌ها و صنایع است. کارشناسان معتقدند این دستاورد می‌تواند به تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا در زمستان آینده کمک کند و از شدت خاموشی‌ها یا افت فشار گاز در برخی مناطق بکاهد.

کارشناس دیگر حوزه انرژی در گفتگو با مهر گفت: افزایش تولید از فاز ۱۱ به معنای افزایش ضریب اطمینان شبکه سراسری گاز است.

محمد جوانمردی افزود: در شرایطی که مصرف خانگی و صنعتی در زمستان به اوج می‌رسد، هر میلیون مترمکعب تولید اضافه می‌تواند از افت فشار در شبکه جلوگیری کند و نیاز صنایع و نیروگاه‌ها را پوشش دهد.

وی افزود: این ظرفیت تازه، علاوه بر کاهش ناترازی گاز در داخل، دست ایران را برای مدیریت تقاضا و حتی تقویت صادرات فرآورده‌های گازی در آینده بازتر خواهد کرد.

نماد خودکفایی و توان بومی

نکته مهم دیگر این است که توسعه فاز ۱۱ پس از سال‌ها انتظار، بدون حضور شرکت‌های خارجی و صرفاً به دست متخصصان ایرانی محقق شد.

خروج شرکت‌های بین‌المللی در پی تحریم‌ها، فرصتی را فراهم آورد تا دانش بومی در زمینه حفاری، نصب تجهیزات سرچاهی و مدیریت تولید به کار گرفته شود.

تولیدی شدن نهمین حلقه چاه، در واقع نشان‌دهنده بلوغ فنی صنعت نفت و گاز ایران است؛ بلوغی که در شرایط محدودیت نیز مسیر پیشرفت را هموار کرده است.

ابعاد منطقه‌ای و دیپلماسی انرژی

افزایش برداشت از فاز ۱۱ تنها در چارچوب داخلی معنا پیدا نمی‌کند. ایران با ارتقای ظرفیت در این میدان مشترک، پیام روشنی به بازیگران منطقه‌ای ارسال می‌کند: تهران همچنان عزم جدی در صیانت از منابع مشترک دارد و اجازه نخواهد داد عقب‌ماندگی در برداشت به معنای از دست رفتن منافع ملی باشد.

این دستاورد می‌تواند در آینده نزدیک، جایگاه ایران را در مذاکرات و دیپلماسی انرژی ارتقا بخشد و مسیر صادرات فرآورده‌های گازی و پتروشیمی را نیز هموارتر سازد.

مدیرعامل شرکت پترو ایران با اشاره به انجام مراحل حفاری، تکمیل، مشبک‌کاری و اسیدکاری این چاه اظهار داشت: با اتصال چاه SPD11B-09 به سکوی بهره‌برداری و انجام تست‌های تکمیلی، روزانه بیش از ۲ میلیون مترمکعب گاز خام به ظرفیت تولید این موقعیت افزوده شد.

تورج دهقانی میزان تولید گاز غنی در موقعیت SPD11B را پیش از ورود چاه نهم به مدار، روزانه ۷۲۰ میلیون فوت مکعب اعلام کرد و افزود: اکنون با راه‌اندازی این چاه، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی به حدود ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، معادل بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

دهقانی همچنین مجموع تولید تجمعی گاز غنی از فاز ۱۱ را تا پیش از آغاز دولت چهاردهم ۱۳۷ میلیارد فوت مکعب عنوان کرد و گفت: این رقم با حفاری چاه‌های جدید تا نیمه مردادماه سال جاری حدود سه برابر افزایش یافته و به ۳۷۰ میلیارد فوت مکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت پترو ایران در پایان با قدردانی از عملکرد شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار این پروژه تصریح کرد: بهره‌برداری از چاه جدید، گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی و بهبود ناترازی انرژی کشور به شمار می‌رود.

تولیدی شدن نهمین حلقه چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی، نه صرفاً یک خبر صنعتی، بلکه نقطه عطفی در مسیر خودکفایی و تثبیت موقعیت ایران در معادلات انرژی منطقه است.

ظرفیت جدید ۲۲ میلیون مترمکعبی روزانه، امیدواری تازه‌ای برای تأمین مطمئن گاز در داخل و افزایش نقش‌آفرینی در خارج ایجاد کرده است.

این دستاورد، نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، حرکت چرخ توسعه در صنعت گاز ایران نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با اتکا به توان بومی شتاب بیشتری گرفته است.