سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه توسعه بنادر کشور گفت: با همکاری بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، به‌ویژه شبکه ریلی و جاده‌ای، بنا داریم ظرفیت ترانزیت بنادر کشور را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۴۰ میلیون تن برسانیم.

وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای سازمان بنادر در چارچوب برنامه هفتم توسعه افزود: علاوه بر افزایش ظرفیت‌های بندری موجود، احداث بنادر جدید و بزرگ تجاری و بازرگانی نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مطالعات مربوط به احداث بندر بزرگ مکران به پایان رسیده و با برنامه‌ریزی دولت چهاردهم، اصلاح رویه‌های موجود و کاهش معطلی کشتی‌ها ناشی از امور اداری در اولویت قرار گرفته است تا سرعت تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر افزایش یابد.

رسولی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و ظرفیت‌های مغفول‌مانده در اقتصاد دریایی کشور، به‌ویژه در بنادر جنوبی از جمله بندر شهید رجایی، تصریح کرد: ایران به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای ترانزیتی آسیای میانه و کشورهای محصور در خشکی، نیازمند ظرفیت‌سازی جدی‌تر در بخش بنادر و دریانوردی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: توسعه و ساخت ۴۵ اسکله جدید، افزایش تجهیزات تخلیه و بارگیری و گسترش زیرساخت‌های بندری در استان هرمزگان و سراسر نوار ساحلی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه دریامحور و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه کشور، عملیات اجرایی احداث بندر بزرگ تجاری مکران به‌زودی آغاز خواهد شد و این بندر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در ارتقای توان لجستیکی و ترانزیتی ایران ایفا خواهد کرد.