واکنش رئیس جمهور عراق به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، دفتر ریاست‌جمهوری عراق با انتشار بیانیه ای، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به رهبران جنبش حماس در کشور دوست و برادر قطر را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدام تجاوزکارانه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و تجاوزی فاحش به حاکمیت کشور قطر و تهدیدی جدی و خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه است.

این بیانیه تاکید کرد: عراق بر همبستگی مطلق و حمایت کامل خود از کشور قطر و موضع ثابت خود در پشتیبانی از مردم فلسطین برای دستیابی به تمامی حقوقشان، از جمله برپایی کشور مستقل و توقف تجاوزات و جنایات مستمر علیه مردم نوار غزه تأکید می کند.

این بیانیه افزود: ریاست‌جمهوری عراق تأکید می‌کند که این تجاوز در چارچوب سیاست کشتار و ایجاد رعب و وحشت رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین صورت گرفت که مهر تاکیدی بر این مسئله است که اقدام جامعه جهانی برای پایان دادن به این جنایات که نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، امری ضروری است و باید به مسئولیت‌های خود در حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی عمل نماید.