سفر نخست وزیر پاکستان به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبگاه وزارت خارجه پاکستان، وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در اقدامی برای نشان دادن همبستگی و اتحاد منطقه‌ای پس از حملات هوایی بزدلانه اخیر اشغالگران صهیونیست که مناطق مسکونی در دوحه را هدف قرار داد، محمد شهباز شریف نخست وزیر، به همراه هیئتی عالی رتبه از جمله سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (امروز پنجشنبه) به قطر سفر می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: این سفر بر حمایت بی‌دریغ پاکستان از امنیت و حاکمیت قطر و تعهد اسلام آباد به صلح و ثبات در خاورمیانه (غرب آسیا) تأکید دارد. نخست وزیر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در دوحه دیدار خواهد کرد تا عمیق‌ترین مراتب همدردی و حمایت پاکستان را از قطر ابراز کند.