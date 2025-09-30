پویش «رز مهربانی» برای ایجاد حال خوب سالمندان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوای پاییزی پارک نظامی گنجوی در محله یوسفآباد تهران، امروز عطر گلهای رز را به همراه داشت. جایی که نوجوانان و جوانان با اهدای شاخههای گل به پدربزرگها و مادربزرگها، قلبهایشان را گرم کردند و پیام دوستی و همدلی را در قالب لبخندی ساده اما عمیق به سالمندان هدیه دادند.
در آستانه ۹ مهر روز سالمند، امروز پاتوق حال خوب «ویژه سالمندان» در محله یوسف آباد تهران میزبان پویش رز مهربانی بود و سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور در کنار جمعی از مدیران سازمان و شهردار منطقه ۶ تهران، مهمان سالمندان بودند و با اهدای شاخه گل از آنها تقدیر کردند.
پاتوقی برای حال خوب سالمندان
در پاتوق حال خوب که به همت شهرداری تهران دو سال است در محله یوسفآباد برپا شده است، سالمندان هر روز از شنبه تا چهارشنبه گرد هم میآیند. اینجا برای آنان تنها یک مرکز نیست بلکه خانه دوم و محفل مهربانی است، جایی برای گفتگو، آموختن و شاد بودن. کلاسهای متنوعی چون دفنوازی، آواز، ورزش صبحگاهی و روانشناسی در انتظارشان است و به گفته برخی از سالمندان، حضور در این جمع پرشور روحیهای تازه به آنان میبخشد حتی هر بار به مناسبت تولد یکی از دوستانشان، جشن کوچکی برپا میکنند.
در مراسم امروز نیز گروهی از سالمندانی که در کلاس دف همین پاتوق آموزش دیده بودند با اجرای پرشور دفنوازی و آواز، فضایی شاد و پرانرژی آفریدند.
بخشهایی از سخنان رییس سازمان بهزیستی در مراسم امروز با استقبال و تشویق سالمندان همراه شد. نخست زمانی که او با قدردانی از بانیان این پاتوق گفت: ما بهعنوان دبیرخانه سالمندان کشور باید از این تجربه ارزشمند الگو بگیریم و پاتوق حال خوب را در سراسر کشور ایجاد کنیم؛ درود بر کسانی که این پاتوق را بنا نهادند. و دومین بخش تشویقها زمانی بود که وی با اشاره به شرایط پرحادثه جامعه امروز تأکید کرد: امروز با جامعهای طوفانی مواجه هستیم؛ تندباد سرعت حوادث آنچنان بالاست که بنیان فرهنگ، هویت، همبستگی و وفاق را به چالش میکشد. در چنین شرایطی، سالمندان ستونهایی هستند که میتوانند خانه وطن، هویت فرهنگی و تمدن ما را در برابر این طوفانها استوار نگه دارند.
نکته جالب مراسم هم اهدای گل به سالمندان توسط کودکان پیش دبستانی بود که آمده بودند تا از همان کودکی قدردانی از سالمندان را بیاموزند.
همچنین رئیس سازمان بهزیستی نیز با اهدای گل رز از سالمندان تقدیر کرد و کیک دومین سالگرد پاتوق حال خوب با همراهی او و آقای جولایی که بهعنوان «بابای پاتوق» شناخته میشود و همخوانی سرود «ای ایران» توسط سالمندان بریده شد و عکس یادگاری جمعی سالمندان با رییس سازمان بهزیستی ثبت شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان پاتوق حال خوب گفت: این پاتوق یک حرکت مبارک است و امروز نیز پویش «رز مهربانی» را آغاز میکنیم تا فرزندان با اهدای گل به والدین و پدربزرگها و مادربزرگهای خود، مهرورزی را در خانوادهها زنده کنند.
آسیب جامعه کوتاه مدت
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از تجربه پیشینیان به یکی از آسیبهای جوامع اشاره کرد و افزود: بعضی جوامع دچار پدیده جامعه کوتاهمدت هستند، جامعهای که بهاندوختهها، تجارب و مهارتهای نسلهای گذشته کماعتناست و سرمایه تاریخی خود را نادیده میگیرد در چنین شرایطی انسانهای بزرگ از چرخه تعامل اجتماعی کنار گذاشته میشوند و نسل جدید بینیاز از گذشته تنها به اندیشههای خود تکیه میکند همین بیتوجهی به تجربه تاریخی، یکی از علل عقبماندگی جوامع است.
رئیس سازمان بهزیستی درباره ظرفیت سالمندان در توسعه اقتصادی کشور گفت: سالمندان و بازنشستگان دارای مجموعهای از مهارتها هستند که میتوانند در کارهای خرد و ساده به کار گرفته شوند و به اقتصاد کشور کمک کنند از سوی دیگر، جمعیت سالمندان به سرعت در حال افزایش است و پیشبینی میشود که در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران سالمند باشند در خوشبینانهترین شرایط، ایران جزو پنج کشور با سرعت بالای سالمندی خواهد بود.
وی ادامه داد: در اقتصاد نقرهای، دستگاهها و شرکتهایی که خدمات پیرامون سالمندان ارائه میدهند، فراگیرترین، ارزانترین و دسترسپذیرترین روش برای ایجاد اشتغال است. در کشورهای توسعهیافته نیز وقتی میخواهند سریع و کمهزینه شغل ایجاد کنند، توصیه میشود که مشاغل پیرامون خدمات به سالمندان ارائه شود. در کشور ما در حال حاضر سه هزار مراقب سالمند فعالیت میکنند در حالی که موج سالمندی نیاز به تعداد بیشتری مراقب دارد و ارائه خدمات سالمندی میتواند فرصتهای شغلی بسیاری ایجاد کند.
حسینی با اشاره به چالشهای جامعه امروز گفت: امروز با جامعهای طوفانی مواجه هستیم؛ سرعت بالای حوادث و تغییرات، بنیان فرهنگ، همبستگی و وفاق را با چالش روبهرو کرده است. سالمندان ستونی هستند که میتوانند خانه، وطن، هویت، فرهنگ و تمدن را در این طوفانها محکم نگه دارند، اگر این نکته را درک نکنیم، همبستگی، سرمایه اجتماعی، انسجام و هویت کشور دچار چالش خواهد شد. بنابراین سالمندی تنها یک نگاه اخلاقی و احترام به افراد سالخورده نیست بلکه فرصتی است برای تقویت اقتصاد، هویت و انسجام اجتماعی.
توانمندسازی ۵۳ هزار زن سالمند تنها
وی با اشاره به پژوهشهای داخلی افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که سالمندان اعلام کردهاند، تنهایی است. جامعه صنعتی روابط سرد را پرورش میدهد اما سالمندان بیش از هر چیز به تعامل گرم نیاز دارند به همین دلیل، پاتوقهایی مانند پاتوق حال خوب اهمیت ویژهای دارند.
حسینی تأکید کرد: ما به عنوان دبیرخانه سالمندان کشور باید از این ابتکار الگو بگیریم و پاتوق حال خوب را در سراسر کشور ایجاد کنیم. در این راستا، شهر دوستدار سالمند را گسترش دادهایم و اخیراً شهرکرد به عنوان هجدهمین شهر دوستدار سالمند انتخاب شد. همچنین با آموزش و پرورش تفاهمنامهای امضا شده تا مدارس در ساعات بعدازظهر، در قالب طرح سلام به عنوان پاتوق سالمندی استفاده شوند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به وضعیت زنان سالمند گفت: تنهایی در بین زنان سالمند جدیتر است. به همین دلیل، طرح توانمندسازی ۵۳ هزار زن تنها در ۱۸ استان کشور آغاز شده و این برنامه ادامه خواهد یافت.
