۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

خستگی راننده در جاده شیروان به فاروج جان سرنشین را گرفت

بجنورد- سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان از واژگونی یک دستگاه خودرو در محور فاروج به شیروان و فوت یکی از سرنشینان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری IL90 که در محور فاروج به شیروان در حال حرکت بود، به علت بی‌توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده دچار واژگونی شد.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ زرهرن بیان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی یکی از عوامل اصلی وقوع حوادث جاده‌ای است و رانندگان باید در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، در محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به ادامه مسیر بپردازند.

