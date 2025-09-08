خستگی راننده در جاده شیروان به فاروج جان سرنشین را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری IL90 که در محور فاروج به شیروان در حال حرکت بود، به علت بیتوجهی به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی راننده دچار واژگونی شد.
وی افزود: در این حادثه متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو در دم جان خود را از دست داد.
سرهنگ زرهرن بیان کرد: خستگی و خوابآلودگی هنگام رانندگی یکی از عوامل اصلی وقوع حوادث جادهای است و رانندگان باید در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، در محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به ادامه مسیر بپردازند.
