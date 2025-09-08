  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶

بی‌احتیاطی راننده پراید در محور صفی‌آباد به مشکان ۲ کشته برجا گذاشت

بی‌احتیاطی راننده پراید در محور صفی‌آباد به مشکان ۲ کشته برجا گذاشت

بجنورد- معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: بر اثر بی‌احتیاطی راننده پراید در محور فرعی صفی‌آباد به مشکان، ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار کرد: در کیلومتر ۶۰ محور فرعی صفی‌آباد به مشکان (جاده نیشابور) یک دستگاه سواری پراید با کامیون ایسوزو برخورد کرد که در نتیجه راننده و یکی از سرنشینان پراید در دم جان باختند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت حادثه، بی‌احتیاطی و تجاوز به چپ راننده پراید هنگام عبور از سرپیچ بوده است.

معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، گفت: بی‌توجهی به مقررات و سهل‌انگاری در رانندگی، مهم‌ترین عامل بروز حوادث دلخراش جاده‌ای است.

کد خبر 6584144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها