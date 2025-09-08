به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ پرویز رضایینسب اظهار کرد: در کیلومتر ۶۰ محور فرعی صفیآباد به مشکان (جاده نیشابور) یک دستگاه سواری پراید با کامیون ایسوزو برخورد کرد که در نتیجه راننده و یکی از سرنشینان پراید در دم جان باختند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد علت حادثه، بیاحتیاطی و تجاوز به چپ راننده پراید هنگام عبور از سرپیچ بوده است.
معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، گفت: بیتوجهی به مقررات و سهلانگاری در رانندگی، مهمترین عامل بروز حوادث دلخراش جادهای است.
نظر شما