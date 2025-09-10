حسین درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جامعه ما سالهاست در دو راهی «مدرک» و «مهارت» قرار گرفته است و متأسفانه ارزش اجتماعی افراد بیشتر با مدرک دانشگاهی سنجیده میشود تا تواناییهای عملی و حرفهای آنان.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان کنگان افزود: این نگرش غلط، نه تنها موجب افزایش بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی شده، بلکه بازار کار را از وجود نیروهای متخصص و ماهر محروم ساخته است.
وی گفت: کارفرمایان از کمبود نیروی کارآمد گلایه دارند، در حالی که جوانان بسیاری با مدارک عالی دانشگاهی فاقد کوچکترین مهارتهای لازم برای اشتغال هستند.
درویشی با اشاره به نگاه نادرست خانوادهها نسبت به تحصیل در مراکز فنی و حرفهای گفت: متأسفانه مسیر هنرستانها و مهارتآموزی به عنوان گزینهای درجه دوم تلقی میشود، در حالی که تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد اقتصاد پویا بر پایه نیروی ماهر و کاربلد استوار است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای کنگان تأکید کرد: موفقیت فرزندان در عبور از دروازه دانشگاه خلاصه نمیشود، بلکه در یادگیری مهارتهایی است که آنها را به نیرویی مؤثر و مولد برای جامعه تبدیل میکند.
درویشی تصریح کرد: مراکز فنی و حرفهای نیز موظفاند با آموزشهای کاربردی و بهروز، زمینه ورود جوانان ماهر به بازار کار را فراهم آورند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن رسیده است که به جای افتخار به قاب مدرکها، به مهارتهایی ببالیم که چرخهای اقتصاد را به حرکت درمیآورند.
وی بیان کرد: آینده متعلق به جوانانی است که با دستان توانمند و ذهنی خلاق، فردای روشن کشور را خواهند ساخت.
