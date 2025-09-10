مسیر امامزاده «آقا سیدعلی شارینی» در اسفرورین همچنان ناامن است

حجتالاسلام سید روحالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب راه دسترسی به امامزاده «آقا سیدعلی شارینی» اظهار کرد: این امامزاده یکی از پرترددترین بقاع متبرکه استان است و زائران زیادی از شهرستانهای اطراف و حتی مرکز استان به آن مراجعه میکنند.
وی افزود: در گذشته پلی بر روی رودخانه مسیر وجود داشت که پس از تخریب آن به بهانه بازسازی، مسیر زائران باریک و ناایمن شد و اکنون خودروها ناچارند از بستر خشک رودخانه عبور کنند.
امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه دستگاههای مختلف مسئولیت این مشکل را به یکدیگر واگذار میکنند، گفت: شهرداری اعلام میکند چون محدوده خارج از شهر است، به ما ارتباطی ندارد؛ اداره راه هم موضوع را به اوقاف حواله میدهد.
وی عنوان کرد: این در حالی است که هم استاندار سابق و هم استاندار جدید مصوبهای برای اصلاح این مسیر داشتهاند اما همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هرسال در روز اربعین جمعیت بسیار زیادی از زائران در قالب پیادهروی هفت کیلومتری در این مسیر حضور مییابند و فقط در سال جاری بیش از ۱۰ هزار نفر به امامزاده مشرف شدند، اما مسیر نامناسب موجب بروز تصادفات و راهبندانهای متعدد شده است.
حجتالاسلام حسینی تصریح کرد: با وجود قولهای مکرر فرماندار و مسئولان، هنوز هیچ گام عملی برای بهسازی راه برداشته نشده و این وضعیت در شأن مردم و زائران نیست.
