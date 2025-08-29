امام جمعه اسفرورین: اتحاد ملت ایران سد راه دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدروح‌الله حسینی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین اظهار کرد: شک در حقانیت رهبر الهی، نخستین علت غیبت امام زمان (ع) است و مردم هنوز به این باور نرسیده‌اند که وعده خدا و پیامبر حق است.

وی با اشاره به مظلومیت امام حسن عسکری (ع) تأکید کرد: تغییر رفتار شیعه موجب تغییر نعمت و سرنوشت می‌شود و همان‌طور که امام باقر علیه‌السلام فرمودند، اگر خداوند بر خلقش خشم گیرد، اهل بیت را از مجاورت آنان دور می‌کند.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه امام زمان (ع) در میان مردم حضور دارند اما ظهور ندارند، گفت: غیبت امام نتیجه خشم الهی از شک و تردید مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مسائل سیاسی و بین‌المللی، اتحاد ملت ایران را مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر دشمنان دانست و افزود: هر کسی که اسلام، انقلاب، امام و رهبری را بپذیرد، قابل اتحاد است.

وی بیان کرد: مردم به سه دسته مؤمنین، منافقین و ضعیف‌الایمان‌ها تقسیم می‌شوند و باید مراقب باشیم که ضعیف‌الایمان‌ها را طرد نکنیم چرا که اگر ما جذب نکنیم، دشمن جذب خواهد کرد.

امام جمعه اسفرورین همچنین به تهدیدات اخیر کشورهای اروپایی درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه اشاره و تصریح کرد: این سازوکار بیش از آنکه واقعی باشد، تبلیغاتی و روانی است و بسیاری از تحریم‌هایی که در آن ذکر شده، هم‌اکنون نیز در حال اجرا است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: برخورد تند و پرخاشگرانه دشمنان با جمهوری اسلامی ایران نشانه قدرت آنان نیست، بلکه نشانه ناتوانی‌شان در برابر اراده ملت ایران است.

امام جمعه اسفرورین در پایان یادآور شد: ملت ایران با ایمان خود، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و در برابر استکبار ایستاده‌اند.