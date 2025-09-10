تجلیل نوآ بامباک در جشنواره فیلم زوریخ برای هجو سیرک ستارگان هالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیست و یکمین جشنواره فیلم زوریخ با اهدای جایزه به نوآ بامباک، کارگردان و فیلمنامهنویس آمریکایی، به پاس مجموعه آثارش، از او تجلیل میکند. این جایزه ۲۶ سپتامبر در مراسم افتتاحیه «جی کلی» فیلم جدید این کارگردان در سالن کنگره زوریخ به او اهدا میشود. علاوه بر این، بامباک یک مستر کلاس عمومی برگزار میکند.
کریستین یونگن، مدیر جشنواره زوریخ، گفت: با تجلیل از نوآ بامباک، ما از فیلمسازی مولف که دههها با بینش ظریف خود در روابط انسانی و قدرت دقیق مشاهده به سینمای آمریکا غنا بخشیده، تجلیل میکنیم. به نظر من «جی کلی» یکی از فیلمهای برجسته سال و یکی از آن آثاری است که از آن به عنوان یک شاهکار یاد خواهد شد.
جورج کلونی در «جی کلی» در نقش یک بازیگر مشهور سینما بازی کرده است.
بامباک تاکنون ۴ بار نامزد جایزه اسکار شده که شامل این موارد میشود: نامزدی سال ۲۰۰۶ برای فیلمنامه اصلی «ماهی مرکب و نهنگ»، ۶ نامزدی سال ۲۰۲۰ برای «داستان ازدواج» از جمله بهترین فیلم برای بامباک و دیوید هیمن و فیلمنامه اصلی برای بامباک و دریافت این جایزه توسط لورا درن در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن، نامزدی سال ۲۰۲۴ برای فیلمنامه اقتباسی «باربی» به صورت مشترک با گرتا گرویگ.
مدیر جشنواره زوریخ افزود: بارها بامباک در ترکیب داستانهای صمیمانه روزمره با پرسشهای وجودی - که توسط بازیگران برجستهای چون اسکارلت جوهانسون، آدام درایور، نیکول کیدمن، بن استیلر، آدام سندلر، داستین هافمن و گرتا گرویگ به تصویر کشیده شدهاند - موفق عمل کرده است.
جشنواره زوریخ همچنین از فیلم جدید بامباک یعنی «جی کلی» به عنوان فیلمی یاد کرد که به «کمدی انسانی» وفادار و هجویهای بر سیرک ستارگان هالیوود است. در این فیلم جورج کلونی نقش جی کلی، بازیگر مشهور سینما، را بازی میکند که در سفری خودشناسی با گذشته و حال خود روبهرو میشود و مدیر فداکارش، ران (آدام سندلر)، او را همراهی میکند. این فیلم یکی از مدعیان اصلی اسکار این فصل محسوب میشود.
این جشنواره افزود: فیلم «جی کلی» که سرشار از طنزی حماسی و صمیمانه است، تقابل پشیمانیهای زندگی و افتخارات قابل توجه را یادآوری میکند.
فیلمهای بامباک همچنین شامل «فرانسیس ها»، «نویز سفید»، «داستانهای مایروویتز»، «وقتی جوان هستیم»، «معشوقه آمریکا»، «گرینبرگ»، «مارگو در عروسی»، «لگد زدن و جیغ زدن» و مستند «دی پالما» میشوند. او نویسندگی مشترک «آقای فاکس شگفتانگیز» و «زندگی در آب با استیو زیسو» را با وس اندرسون بر عهده داشته است.
ادوارد برگر، پائولو سورنتینو، ویم وندرس، اولیویه آسایاس، کلر دنی، میشائیل هانکه، الیور استون، مایوین و لوکا گوادانینو از برندگان پیشین این جایزه جشنواره زوریخ هستند.
نظر شما