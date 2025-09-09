اونس طلا به ۳۶۴۸ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه افزایش یافته است. ضعف دلار و کاهش سود اوراق قرضه خزانهداری آمریکا در بحبوحه افزایش احتمال پایین آمدن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری میلادی، تقاضا برای این فلز گرانبها را بالا برده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۴ درصد افزایش به ۳۶۴۸ دلار و ۴۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۱۸ درصدی به ۳۶۸۳ دلار و ۹۰ سنت رسیده است. رشد اشتغال آمریکا بهشدت در ماه اوت آهسته شده و نرخ بیکاری هم به بالاترین رقم طی ۴ سال گذشته رسیده است. بدین ترتیب احتمال پایین آمدن نرخ بهره در اجلاس هفته آینده فدرال رزرو آمریکا افزایش مییابد.
تاجران حالا ۸۹.۴ درصد احتمال میدهند نرخ بهره ۲۵ واحد در ماه جاری پایین بیاید و ۱۰.۶ درصد هم احتمال دارد این کاهش برابر با ۵۰ واحد باشد. پایین آمدن نرخ بهره دلار و سود اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده و تقاضا برای طلا بهعنوان یک سرمایه غیر از سوددهی را بالا میبرد.
شاخص دلار تا پایینترین سطح طی ۷ هفته گذشته پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست. سود اوراق قرضه دهساله خزانهداری آمریکا هم تا پایینترین رقم طی ۵ ماه گذشته کاهش یافته است.
دراینبین، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در اجلاس روز پنجشنبه ثابت نگه دارند. سرمایهگذاران در حالحاضر منتظر اطلاعات مربوط به قیمت تولیدکننده و مصرفکننده در آمریکا هستند که قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه منتشر شده و سرنخهای بیشتری در مورد مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو ارائه دهد.
طلا ۳۸ درصد از ابتدای سال جاری میلادی و ۲۷ درصد در ۲۰۲۴ افزایش قیمت داشته که میتوان دلیل آن را ضعف دلار، خرید بالای بانکهای مرکزی، سیاستهای پولی آسانتر و تشدید بیثباتیهای جهانی دانست. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۴۱ دلار و ۸۷ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۶۳ درصدی ۱۳۹۵ دلار و ۵۵ سنت معامله میشود.
