به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر یکشنبه در بازدید از شرکت پرورش ماهیان خاویاری چال باش کاسپین سیمرغ، اظهار کرد: مالک این مجموعه صنعتی با توجه به هزینه های صورت گرفته برای مجموعه، جهت حل مشکلات خود به دادگستری مراجعه کرده بود که بر این اساس و در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید، بازدید از شرکت مذکور صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: دستگاه قضایی استان در عمل به تکالیف خود از سرمایه گذاران دارای اهلیت در مازندران حمایت می کند.

پوریانی با اشاره به برخی مشکلات اداری مرتبط با اخذ مجوز برای این شرکت، ادامه داد: با ورود دادگستری استان مازندران، مشکلات مذکور مرتفع شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: این شرکت صنعتی با مشکلاتی نیز در بخش اخذ تسهیلات روبرو بوده که با توجه به دارا بودن مصوبات هیئت دولت و سایر موارد قانونی، دستگاه قضایی استان برای حل مشکل، پیگیر موضوع خواهد بود.

پوریانی تاکید کرد: مسئولان بانکی استان می توانند از شرکت پرورش ماهیان خاویاری چال باش کاسپین شهرستان سیمرغ بازدید داشته باشند و با توجه به ظرفیت بسیار بالای این مجموعه و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۵۰ نفر و یکهزار نفر به شکل غیرمستقیم، نسبت به ارائه تسهیلات قانونی لازم اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت و تلاش شرکت های صنعتی مانند این شرکت که در این شرایط سخت در حال جهاد اقتصادی و رشد، توسعه و آبادانی کشور هستند بسیار مهم و ارزشمند بوده و می طلبد مدیران و مسئولین در راستای حمایت از اقتصاد و تولید در کشور از مجموعه های تولیدی و صنعتی حمایت قانونی لازم را داشته باشند.

پوریانی یادآور شد: مجموعه دستگاه قضایی استان مازندران در راستای سند تحول قوه قضاییه به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ورود کرده و برای رفع موانع و مشکلات آنها اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از سردخانه شهرک صنعتی سنگتاب، مشکلات چند شرکت صنعتی در حریم رودخانه و یک سورتینگ مواد غذایی در شهرستان سیمرغ بازدید و دستورات لازم را در راستای رفع موانع و مشکلات موجود صادر کرد.