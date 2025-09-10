به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفرها در نیمه دوم شهریور، از شهروندان خواست پیش از سفر نسبت به استعلام وضعیت راه‌ها اقدام کرده و با رعایت توصیه‌های ایمنی، پلیس را در مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث یاری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به تعطیلات پایانی تابستان، به‌ویژه در نیمه دوم شهریورماه، شاهد حجم عظیمی از تردد در محورهای مواصلاتی کشور هستیم. محورهای منتهی به استان‌های شمالی همچون مازندران، گیلان، گلستان و همچنین قزوین و رشت از مقاصد اصلی مسافران هستند که این امر موجب بار سنگین ترافیک هم در مسیر ورود به استان‌ها و هم در خروجی آن‌ها شده است. تلاقی دو موج سنگین ترافیکی باعث کندی عبور و مرور در این محورها شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اقدامات پلیس افزود: در برخی مقاطع که امکان یک‌طرفه کردن مسیر وجود داشته باشد، همکاران بنده به‌صورت مقطعی و در بازه‌های زمانی مشخص مسیرها را یک‌طرفه کرده تا امکان تردد روان‌تر برای سایرین فراهم شود. اکنون آزادراه تهران، شمال با بار فوق‌العاده پرحجم مواجه است و محور هراز نیز چه در مسیر شمال به جنوب و چه در مسیر جنوب به شمال با ترافیکی بسیار سنگین روبه‌روست. به‌ویژه محدوده‌های چلاو، لاسم و گزنک جزو سه مقطع پرترافیک این محور هستند که تیم‌های گشتی پلیس بر اساس حوزه جغرافیایی خود در این نقاط مستقر شده‌اند.

سرهنگ کرمی‌اسد ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در روزهای پایانی تعطیلات تابستان بیشترین حجم و تقاضای سفر در محورهای برون‌شهری ثبت شود. از این رو، از هموطنان عزیز انتظار داریم پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت تردد و تراکم ترافیک را از طریق رسانه‌ها و شماره تماس‌های ۱۲۰ و ۱۴۱ سازمان راهداری استعلام کرده و مسیرهایی با حجم کمتر و ترافیک روان‌تر انتخاب کنند.

وی افزود: در حال حاضر، آزادراه تهران، شمال به صورت مقطعی یک‌طرفه شده و محور هراز نیز با ترافیک سنگین مواجه است. در مقابل، محور فیروزکوه از ترافیکی روان برخوردار است و جاده کرج، چالوس در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه شده است. اما همچنان جاده‌های هراز، فیروزکوه و قزوین، رشت می‌توانند به عنوان مسیرهای جایگزین برای مسافران استان‌های شمالی مورد استفاده قرار گیرند.

۶۵۶ نفر در ۱۷ روز شهریور امسال در تصادفات جان باخته‌اند

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به موضوع ایمنی سفرها اشاره کرد و گفت: شهریورماه یکی از ماه‌های پرتصادف در کشور است. سال گذشته (۱۴۰۳) در همین ماه متأسفانه ۱۵۳۷ نفر از هموطنانمان در حوادث جاده‌ای جان باختند. امسال نیز تا روز (۱۷ شهریور) ۶۵۶ نفر در صحنه تصادفات جان خود را از دست داده‌اند. اگرچه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما این افراد عزیزانی بودند که می‌شد با رعایت اصول ایمنی از مرگشان جلوگیری کرد. عمده این سوانح ناشی از خطاهای انسانی است.

وی تصریح کرد: توصیه مؤکد پلیس به رانندگان این است که به‌طور جدی از رفتارهای پرخطر مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی خودداری کنند؛ چرا که این عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی محسوب می‌شوند. همچنین هموطنان باید با صبر و حوصله رانندگی کنند و از اقداماتی مانند عبور از شانه خاکی یا تجاوز به خط محوری وسط که موجب تشدید گره‌های ترافیکی می‌شود، پرهیز کنند.

سرهنگ کرمی‌اسد افزود: در این روزهای شلوغ، همکاران بنده در طول مسیرها حضور مستمر دارند و اقدامات لازم برای روان‌سازی ترافیک را انجام می‌دهند، اما همراهی و همیاری شهروندان نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای بهتر مقررات و پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد. امیدواریم هموطنان همانند گذشته، پلیس را در این مأموریت خطیر یاری کنند تا سفرهای پایانی تابستان با ایمنی و سلامت به پایان برسد.