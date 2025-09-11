سرهنگ موسی بزرگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پیک آخر شهریورماه سفرهای تابستانی در استان سمنان، تاکید کرد: از آنجا که استان سمنان با ترافیک این پیک تابستانی روبرو است، نظارتها بر جادههای استان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه طرح سفرهای تابستانی به خصوص در روزهای پایانی شهریورماه در استان سمنان تشدید شده است، ابراز کرد: در این طرح ارگانهای خدماتی و امداد و نجات مانند راهداری، اورژانس و هلال احمر نیز کمک حال پلیس راه هستند.
فرمانده پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه جادههای استان سمنان همچنین مورد رصد و پایش غیرحضوری نیز قرار دارند، بیان داشت در کنار یگان پهپادی، ۱۰۰ دوربین ثابت پایش و ثبت تخلفات نیز در جادههای استان سمنان فعال است.
بزرگی با بیان اینکه پلیس راه از ظرفیت ۳۰ دوربین سیار ثبت تخلفات هم بهره گیری میکند، افزود: به خصوص در ایام پیک سفرهای تابستانی، جادههای استان به صورت جدی و مستمر، رصد میشوند تا از بروز تخلفات حادثه ساز جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر سرعت خودروهای عبوری از راههای مواصلاتی استان سمنان از جمله اقدامات پلیس راه در این ایام است، بیان داشت: پلیس راه و نیروهای خدماتی در بیش از ۲۷۰ نقطه راههای مواصلاتی استان استقرار فیزیکی نیز دارند.
فرمانده پلیس راه استان سمنان از بروز ترافیک نیمه سنگین در راههای استان خبر داد و گفت: ترافیک در عموم راههای استان سمنان روان اما پرتردد دنبال میشود همچنین بیشترین ترافیک در ورودی و خروجی شهرهای استان سمنان به ثبت رسیده است لذا از رانندگان درخواست میشود که در این شرایط، اصرار به ادامه راه نداشته و حتماً به ازای هر ۹۰ الی ۱۰۰ دقیقه رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند.
بزرگی با بیان اینکه واژگونی از جمله بیشترین وقایع و تصادفات منجر به جرح و فوت در راههای استان سمنان محسوب میشود، گفت: مهمترین عامل واژگونی خودروها در راههای کویری و بدون داشتن جلوههای بصری این استان، خستگی و خواب آلودگی رانندگان است.
